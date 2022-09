La música llega al Autocine de Málaga de la mano de Cervezas Victoria

Cervezas Victoria ha presentado el evento Brunch in the Park, un festival sostenible que se celebrará los días 11, 18 y 25 de septiembre y 2, 9 y 16 de octubre. Este evento se celebra por primera vez en Málaga después de haber sido un éxito en Madrid, Barcelona y Lisboa. El sitio elegido para celebrar estos festivales ha sido el Autocine de Málaga Metrovacesa.

El evento se basa en pilares comunes de: comunidad, porque buscan que vaya cualquier perfil de persona; compromiso; igualdad, haciendo inclusión para que todos tengan cabida no solo en este tipo de eventos, sino a que todos tengan representación en esta ciudad; sostenibilidad; reutilización, ya que quieren que no haya residuos que no se puedan reutilizar y que el festival sea circular.

Luis Medina, director del área de sostenibilidad de Málaga, ha apoyado que este evento tiene el sello de sostenibilidad según las Naciones Unidas: “El evento está diseñado de manera que se minimicen los actos medioambientales”.

Para Luis Medina, la sostenibilidad es algo más sencillo de lo que parece y solo se requiere “planificación y compromiso”: “La mayor dificultad con la débil sensibilidad ambiental de los promotores que suele ser nuestro gran caballo de batalla. Hemos impulsado la acreditación de eventos sostenibles para esta conciencia urgente”, ha aclarado.

Con este, ya son más de 300 eventos los que se han organizado en Málaga bajo el sello de evento sostenible, por lo que se ha demostrado que este tipo de acontecimientos son viables en la capital.

Un aspecto que tendrán muy en cuenta en Bruch in the Park será la movilidad, ya que ven que es un aspecto importante y se busca que “todos puedan llegar a casa seguros”.

“Debemos avanzar en la adopción de medidas no solo a corto, sino a medio y largo plazo porque las revoluciones verdaderas se hacen poco a poco y de abajo a arriba y es lo que pretendemos implementar, no haciendo cambios drásticos de golpe, sino algo que se haga día a día y que cale”, ha añadido Luis Medina.

En materia de sostenibilidad, se han reutilizado, por ejemplo, los neumáticos que forman los columpios de los parques en Málaga. Además, se implementará en los festivales el suministro de alimentos que se produzcan de manera sostenible y se realizará una separación efectiva de los residuos para llegar a nuestro objetivo del cero platico, con la coordinación con las empresas de limpieza.

“Un proyecto que incorporaremos será la implantación de fuentes de agua”, ha acotado Luis Medina. “Creemos que es una piedra más que hemos añadido en Málaga con la economía sostenible. En el futuro queremos mejorar los ratios de sostenibilidad”, ha concluido.

Por su parte, también se contará con la Asociación Apoyo Positivo, sin ánimo de lucro y ligada a la igualdad y la concienciación de género. Desde 1993 hasta 2010, la organización se centró en dar respuesta a todo lo que conllevaba el VIH y ahora han querido expandirse para poder llegar a más público. “Nos pareció una sinergia importante ya que así podremos llegar a aquellos colectivos a los que nosotros no llegamos de manera directa, como por ejemplo mujeres cis o hetero que no se testean contra el VIH”, ha añadido Abel Viñas, representante de la asociación.

Andrea Quiroga, representante de Amaes (Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad), ha sido la encargada de explicar las medidas que se seguirán durante los días que dure el festival. “Es un evento con un fuerte componente social por lo que tendremos un stand con representación de la diversidad y con problemas que haya en el país como la violencia de género”, ha añadido. Además. El personal que haya en dichos stands será especializado por si alguno de los asistentes necesita atención en alguna de estas áreas.

“Hacemos contratación en las barras y seguridad de personas que viven en Málaga”, ha aclarado. “También tenemos donativos que se destinan a acciones sociales o culturales”.

Otra de las cuestiones de las que se encargarán en el festival es la sostenibilidad: “Utilizaremos vasos reciclados y reutilizables. No usamos plásticos para potenciar así la economía circular”, ha añadido.

“También tratamos de tener un espacio seguro dentro del evento, que siempre el visitante se lleve una buena experiencia y no sólo sea evento de música sino que tenga impacto social en la ciudad”, ha concluido.

La presentación de Brunch in the Park se ha realizado en la Fábrica de cervezas Victoria, en el cual ha habido una degustación tras el mismo amenizada con la música de la DJ Cynthia Kardenas.