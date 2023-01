La necesidad de asesorarse para emprender: Ley Startups

España vive un momento de apuesta firme en materia de innovación, al igual que Andalucía, que en los últimos años ha escalado puestos en el ranking de Comunidades con mayor número de empresas emergentes en el ecosistema digital, de hecho, según estadísticas de 2022, el 62% de todas las startups de nuestro país se concentran entre Madrid, Cataluña y Andalucía.

Para dotarlas de un cierto marco legal, se ha publicado la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, más conocida como Ley de “startups”, que está operativa desde el 1 de enero de 2023.

Hasta ahora, en nuestro ordenamiento jurídico, a las “startups” se les denominaba «empresas de nueva o reciente creación», denominación bastante próxima o equivalente al vocablo inglés, sin embargo, la nueva Ley introduce un nuevo concepto, el de «empresa emergente», fijando las condiciones que deben reunir para acogerse a los muchos beneficios fiscales que les concede, entre otros, ser empresas con menos de 5 años desde su inscripción en el Registro Mercantil o 7 años, en el caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia, diseñada íntegramente en España.

Otra característica reseñable de las startups es que deben desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable, certificado por ENISA. A su vez, en la norma se establece expresamente que la AEAT podrá revisar el cumplimiento de los requisitos, a los efectos de la tributación específica de estas empresas emergentes.

Y es que las empresas emergentes cuentan con importantes beneficios fiscales como son, a grandes rasgos, la aplicación del tipo reducido del 15% del Impuesto sobre Sociedades, no estar obligadas a efectuar los pagos fraccionados del citado impuesto, solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de deudas sin necesidad de prestar garantías, mejorando, además, la tributación de las stock options y las phantom share.

Pero no solo se articulan beneficios fiscales, sino también en materia de contratación y, en particular, La Ley Startups modifica el régimen fiscal especial de “impatriados”, es decir, aplicable a trabajadores desplazados a España, también conocida como “Ley Beckham”, así como establece una bonificación del 100% de la base mínima de la cuota del RETA para trabajadores autónomos que reúnan las condiciones que marca la nueva norma.

Con ello, tal y como reza el preámbulo de la Ley, se pretende la atracción de talento e inversión mediante la creación de ecosistemas favorables al establecimiento de emprendedores o trabajadores a distancia, conocidos como «nómadas digitales».

CAFÉ DE EMPRESA LEY STARTUPS

En el mes de enero ha tenido lugar en la sede de HispaColex Bufete Jurídico una nueva edición de sus ya tradicionales “Cafés de Empresa”, dedicado a analizar, de una forma esclarecedora y práctica, todo lo relacionado con la reciente Ley Startups.

Bajo el título “La necesidad de asesorarse para emprender: Ley Startups”, la sesión ha estado presentada por Inmaculada Jiménez Lorente, Socia de HispaColex y directora de la firma en Málaga, y dirigida por los abogados Juan de Arcos Córdoba y Luis Peche Bernal, ambos Socios de HispaColex y grandes especialistas en las áreas mercantil y fiscal, quienes, tras sus respectivas intervenciones, han atendido tantas consultas les han sido formuladas por los numerosos asistentes en un coloquio abierto y distendido.

Los ponentes han explicado los aspectos más interesantes de esta nueva norma, de modo que, partiendo de los criterios que definen a las empresas emergentes, han centrado su exposición en informar sobre las ventajas fiscales previstas para las startups así como los nuevos sistemas de retribución para atraer y retener talento, sin olvidar la regulación especial de impatriados.

La opinión de Javier López y García de la Serrana, socio fundador de HispaColex

La necesidad de asesorarse para emprender

Las estadísticas demuestran que más de la mitad de las nuevas empresas fracasan en sus primeros tres años. Y cuando se analizan las causas, se habla de que no supieron plantear bien el negocio o quisieron imitar a empresas de éxito, además del consabido hándicap financiero.

Sea cual sea el motivo, hay uno que he podido constatar que se repite en todas aquellas que vienen a nosotros en busca de auxilio, a pesar de haber emprendido equipadas con todo lo necesario: su proyecto, su equipo humano, sus instalaciones, tecnología puntera y sus muchos desvelos. En un 99% de los casos, no he encontrado entre sus planes de empresa ningún atisbo de prevención, ningún pacto de socios, ningún riesgo empresarial asegurado, y lo más desalentador es preguntar por el asesor legal de su negocio y ver que sólo han externalizado, con suerte, las nóminas y los impuestos.

Empresas que contemplan en su lanzamiento junto a los gastos de constitución, alquiler de local, investigaciones de mercado, pagos a trabajadores y proveedores, campañas de branding, presencia en redes sociales, publicidad de lanzamiento, etc… -la lista puede ser larga-, y, sin embargo, para el apartado jurídico carecen del asesoramiento de profesionales, con el riesgo que eso supone para la creación, viabilidad y desarrollo de la empresa e incluso para el propio empresario.

Por ello, considero que uno de los mayores errores del emprendimiento en nuestro país, ha sido no contemplar desde el origen al más esencial proveedor de todos, el asesor jurídico que supervise y aconseje preventivamente cualquier decisión que afecte al negocio.

Celebro ver como, poco a poco, la necesidad de contar desde el inicio con asesoramiento jurídico especializado parece que va calando entre los emprendedores de nuestro país, que por fin han entendido lo vital que es para la solidez y proyección de sus negocios.

Breves

Sectores principales

Biotech, health, agroalimentación, logística, IA e IoT son los principales sectores de las startups andaluzas

Una gran familia

Este ecosistema lo forman 2.794 startups, 7 aceleradoras, 28 incubadoras y 174 espacios de coworking, según datos del portal oficial -Andalucía Conectada-.

Asesoramiento jurídico

Las empresas emergentes no son conscientes de la importancia que supone contar desde el principio con asesoramiento jurídico para alcanzar solidez empresarial.