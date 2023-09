Todo lo que necesitas saber sobre el FesTVal de Vitoria-Gasteiz 2023

Desde el año 2009, y pocas semanas después de las Fiestas de la Blanca, Vitoria-Gasteiz nos trae un festival fuera de lo común. Un grupo de periodistas, de la mano de Joseba Fiestras e inspirados en las ceremonias hollywoodenses y la pasión que envuelve a cada una de estas, desarrolló FesTVal: Un festival dedicado a reunir y acercar a la televisión y a sus fans en un solo lugar.

Desde entonces, el FesTVal de Vitoria-Gasteiz se ha convertido en una cita en la que, cada año, las cadenas televisivas, productoras, actores, directores y espectadores, se vuelcan para disfrutar de un encuentro único y así dar a conocer nuevos programas y presentar importantes anuncios a lo largo de la semana. El día de hoy daremos un repaso por lo más destacado que nos traerá el FesTVal de Vitoria-Gasteiz 2023.

Programa del FesTVal 2023 – Lo más destacado

El FesTVal de Vitoria-Gasteiz de 2023, reunirá a todos los profesionales de la televisión con el público en la capital de Euskadi desde el lunes 4 hasta el sábado 9 de septiembre. Es por ello que, para motivar a nuestros lectores a tener la excusa perfecta para visitar tierras vascas durante estas fechas, presentamos cuáles serán esos programas que, a nuestra consideración, tendrán un impacto único en la televisión española y, además, contarán con la puesta en escena de la mítica Alfombra Naranja y con un merecido homenaje a Iñaki Gabilondo, quien será investido como el Presidente de Honor del FesTVal.

La Caza: Nada es lo que Parece

El primero en la lista de actividades del FesTVal será el nuevo reality aventurero de ETB2 llamado “La Caza: Nada es lo que Parece”, una competencia de alta exigencia física y social que pondrá a cada uno de los participantes a probar tanto sus destrezas como su capacidad de supervivencia tanto en convivencia como en solitario.

El programa será presentado por Juanma López Iturriaga, uno de los conductores más reconocidos de la televisión española en materia de concursos. Además, el participante ganador de esta vibrante competencia se llevará a casa nada más que 24.000 euros.

La presentación del reality tendrá lugar en el Teatro Principal a las 19:30 horas del lunes 4 de septiembre.

Otras presentaciones del día:

20:00 h – Semana AMC Selekt – Lugar: Sala Fundación Vital.

Semana AMC Selekt – Sala Fundación Vital. 22:00 h – Bisbal (largometraje documental de Movistar Plus+) – Lugar:Teatro Principal.

Bosé Renacido

No queda duda que Miguel Bosé es uno de esos artistas que no necesita presentación. Aun así, hay detalles que no están del todo a la vista del público. Es así como Movistar Plus+ continuará celebrando la vida de los artistas musicales españoles que han dejado huella en el mundo con la serie documental “Bosé Renacido”, donde, de la mano del propio artista, presentará su lado más íntimo, mientras comparte las experiencias que más lo han marcado tanto en lo personal como en lo profesional.

La presentación de la nueva serie documental de Movistar Plus+ en el FesTVal 2023, tendrá lugar en el Teatro Principal, el día martes, 5 de septiembre, a las 22:00 horas.

Otras presentaciones del día:

17:30 h – Presentación Mediaset – Lugar: Plaza de España.

Presentación Mediaset – Plaza de España. 19:30 h – Salón de Té La Moderna (serie vespertina de RTVE) – Lugar: Teatro Principal.

Salón de Té La Moderna (serie vespertina de RTVE) – Teatro Principal. 20:00 h – Semana AMC Selekt – Lugar:Sala Fundación Vital.

Amar es para siempre – Gran final

El miércoles, 6 de septiembre a las 19:30 horas, el Teatro Principal se vestirá de gala para presentar al público el gran final de la popular serie de Antena 3 “Amar es para siempre”. La mítica serie, producida por Atresmedia TV y Diagonal TV, llegará a su fin luego de más de 2.700 episodios, distribuidos a lo largo de 11 temporadas y que ha acompañado a los hogares españoles desde 2013.

¿Y qué mejor lugar que el FesTVal de Vitoria-Gasteiz para despedir a tan mítica serie? Esta última temporada, contará con novedades tanto en la trama como en el elenco, que ayudarán a dar el cierre definitivo a esta historia que ha cautivado a millones a lo largo de los años. Pero, la gran sorpresa será para el público asistente a la presentación podrá figurar como participantes del rodajea través de un aplicación móvil.

Otras presentaciones del día:

20:00 h – Semana AMC Selekt – Lugar: Sala Fundación Vital.

Semana AMC Selekt – Sala Fundación Vital. 22:00 h – MasterChef Celebrity 8 (reality gastronómico de RTVE) – Lugar:Teatro Principal.

UN-DOS-TRES con TheGrefg

Desde 1972 hasta 2004, los hogares en toda la comunidad global de habla hispana, disfrutaron de uno de los concursos televisivos más populares de España: “Un, dos tres… Responda otra vez”. Y casi 20 años después, el popular creador de contenidos, TheGrefg, anunció la vuelta de este programa a las pantallas de los españoles e hispanohablantes en un formato digital renovado, aunque manteniendo su estructura original.

La presentación del programa, tendrá lugar el jueves, 7 de septiembre, a las 17:00 horas en la Plaza de España y también será transmitido a través del canal de Twitch de TheGrefg. Sin duda alguna, será un programa que reunirá a todas las generaciones y conectará a los más jóvenes con una de las joyas televisivas de nuestra historia audiovisual.

Otras presentaciones del día:

19:30 h – Todos Mienten, 2da temporada (serie de Movistar Plus+) – Lugar: Teatro Principal.

Todos Mienten, 2da temporada (serie de Movistar Plus+) – Teatro Principal. 20:00 h – Semana AMC Selekt – Lugar: Sala Fundación Vital.

Semana AMC Selekt – Sala Fundación Vital. 20:00 h – DAMA: Turra Tour – Lugar: Palacio Europa.

DAMA: Turra Tour – Palacio Europa. 22:00 h – En Busca del Nirvana (reality de Mediaset) – Lugar:Teatro Principal.

La que se avecina

En el último día de presentaciones, Mediaset España proyectará al público el primer episodio de la 13ra temporada de “Lo que se avecina”. Según sus creadores, la nueva entrega de esta divertida serie traerá más conflictos vecinales, romances en riesgo, problemas familiares y se descubrirán algunos secretos que pondrán el picante en la trama de esta comedia.

La proyección será en el Palacio Europa, el viernes, 8 de septiembre, a las 10:30 horas. Allí, los asistentes tendrán la oportunidad de ver de cerca a algunos de los actores de la serie, en un acto totalmente abierto al público.

Otras presentaciones del día:

19:30 h – El Conquistador (reality de aventura de RTVE) – Lugar: Teatro Principal.

El Conquistador (reality de aventura de RTVE) – Teatro Principal. 22:00 h – Entre Tierras (serie dramática de Atresmedia TV) – Lugar:Teatro Principal.

Gala de Clausura

Cada año, el FesTVal de Vitoria-Gasteiz premia a diversas personalidades del medio televisivo y audiovisual, reconociendo sus destacadas trayectorias profesionales. Este año, los galardonados con el Premio Joan Ramón Mainat, serán:

José Mota (comediante)

(comediante) Carlos Sobera (actor y presentador)

(actor y presentador) Sonsoles Ónega (periodista y presentadora)

(periodista y presentadora) David Broncano(comediante y presentador).

También, el periodista más importante de la radiodifusión española, José María García, será reconocido con el Premio Constantino Romeno.

La gala de Clausura tendrá lugar en el Teatro Principal, el sábado 9 de septiembre, a las 20:00 horas.