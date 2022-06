Sólo el 40% de los niños de Málaga se ha vacunado contra el Covid, la menor cifra de Andalucía

La vacunación anticovid entre los niños de 5 a 11 años no termina de calar lo suficiente. O mejor dicho, no termina de calar entre sus padres, que son los responsables de esa inmunización. Apenas el 40% de los menores en ese tramo de edad se ha inoculado contra el coronavirus en Málaga desde que comenzó la campaña a mediados de diciembre pasado.

La Asociación Española de Pediatría (AEP), el Ministerio de Sanidad y la dirección del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía (Andavac) lo recomiendan, pero el porcentaje sigue siendo el más bajo de todos los tramos de edad. Además, la provincia registra la menor cifra de inoculación de esta vacuna de toda la comunidad autónoma.

En general, la cobertura entre los 5 y los 11 años es baja en toda España. En Andalucía, la media es del 49,5%. En Almería se sitúa en 48,6%, en Cádiz del 52,2%, en Córdoba del 56,4%, en Granada del 46,7%, en Huelva del 53,7%, en Jaén del 57,5%, en Málaga del 39,9% y en Sevilla del 51,8%.

Muchos niños pasaron el Covid en torno a las fiestas navideñas. La mayoría asintomáticos o con síntomas leves. Entre que ya habían superado la enfermedad y que, por lo general, en edades infantiles la patología no cursa de forma grave, la mitad de los padres (49,5%) en Andalucía han decidido no vacunar a sus hijos. En Málaga, incluso muchos menos, ya que el 60% no está inmunizado.

Pero el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía (Andavac), David Moreno, insiste en que “la recomendación es que se vacunen aunque hayan pasado el Covid”. Pese a que admite que “será complicado” que se eleve el nivel de vacunación infantil anticovid, recuerda que los centros de salud están haciendo una “captación activa” a través de mensajes y de la recomendación de los pediatras para la inoculación.

Por tramos-, la mayor cobertura se da entre las personas de mayor edad. De media en la provincia, la inmunización anticovid es del 83,2%. Entre quienes tienen más de 80 años es del 112,6%, entre los 70 y los 79 del 103,8%, de 60 a 69 del 97,7%, de 50 a 59 del 94,3%, de 40 a 49 del 87,2%, de 30 a 39 del 79,7%, de 20 a 29 del 82,8% y de 12 a 19 del 85%. Pero es a partir de entonces cuando se produce el escalón, la caída brusca de la vacunación: de 5 a 11 años apenas alcanza el 39,9%. Por debajo de esa edad aún no está autorizada en España ninguna vacuna anticovid.

El jefe de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga, Manuel Baca, también insiste en que aunque los niños hayan pasado el Covid, deben vacunarse. “No sólo para proteger al abuelo no transmitiéndoselo, sino a todos sus familiares y al propio niño”, recalca. Y añade:“La Asociación Española de Pediatría y el Ministerio de Sanidad han dicho con claridad que es importante que los niños [de 5 a 11 años] se vacunen”.

La finalidad de que se inoculen es porque el propio menor esté inmunizado y también para que no sean un vector de contagio, porque en la actualidad, los no vacunados son un “reservorio” del virus.

Baca subraya además que aunque la mayoría de los casos en niños se presentan leves o incluso asintomáticos, “también hay cuadros severos”. “La población se ha quedado con la idea de que siempre cursa de forma leve y muchos padres ni siquiera le hacen la prueba cuando el niño tiene algunos síntomas”, concluye.