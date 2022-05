La novia que ha aplazado hasta cinco veces su boda

Beatriz González y Michael Sands han perdido la cuenta de cuántas veces han aplazado su boda. Patricia Navarro, la organizadora del mejor día de sus vidas, calcula que en torno a cinco. El 6 de junio de 2020 era la fecha inicial. Estando confinados, decidieron aplazarla ante la incertidumbre de cómo evolucionaría la situación. Decidieron posponerla un par de meses; después, otros dos. Ya en mayo de 2021 estaban convencidos de que se unirían en matrimonio. “Hicimos incluso invitaciones nuevas”, recuerda la novia. Sin embargo, esta vez también tuvieron que cancelar, ya que su marido es norteamericano y por aquel entonces los procedentes de este país no podían entrar en España. “Yo miraba todo el rato la página web de la embajada española a ver si a última hora cambiaban las normas, pero nada, así que no nos quedó más remedio que aplazar porque casarse sin el novio es un poco difícil ”, dice, entre risas.

Tras casi dos años, esta pareja tiene fecha “definitiva” –o eso esperan–:28 de mayo de 2022. La ceremonia, religiosa, será en la ermita Santa Vera Cruz (Alhaurín el Grande)y el convite en el Cortijo de San Francisco (Estepona). “Hemos escogido este último sitio porque queríamos hacerlo al aire libre. Espero que no nos arruine la lluvia el día porque entonces ya me tiro de los pelos”, manifiesta, entre risas.

Aunque a Beatriz el humor le ha servido para sobrellevar la situación, confiesa que a nivel emocional “ha sido horrible”. “He llorado mucho porque pones mucha ilusión, trabajo y muchísimo dinero en este día”, lamenta, al tiempo que añade que algunos proveedores les han pedido más cantidad del precio que cerraron en 2019. También han perdido el videógrafo y su peluquero y maquillador porque no podían ofrecer sus servicios en la nueva fecha de boda. Además, Michael “ha perdido mucho peso con todo el estrés que le ha causado la boda y ha tenido que comprarse un traje nuevo porque no había manera de arreglar el anterior”, cuenta.

Carmen Paradas y Jonatan Ruiz también tenían previsto casarse en 2020, concretamente el 29 de agosto. Pospusieron a junio de 2021 y tuvieron que moverla de nuevo al 14 de mayo de este año. “Yo no me quería arriesgar porque soy de riesgo”, admite Paradas. Además, a consecuencia de la pandemia, los dos estaban en ERTE y no atravesaban su mejor momento económicamente.

Aunque la Covid evoluciona hacia la gripalización, la novia apunta que mucha gente aún se muestra reticente a las reuniones numerosas y en torno a 35 personas le han confirmado su no asistencia.