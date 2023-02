El novio de la alcaldesa de Maracena que secuestró a una concejal residía en Málaga

Menos de 24 horas después de que la concejala de Maracena Vanessa Romero sufriese un intento de secuestro por parte de la pareja de la alcaldesa del municipio, Berta Linares, esta ha dado una rueda de prensa en la que ha condenado los hechos y ha asegurado que su relación con esa persona ha terminado definitivamente una vez conocido lo ocurrido. La regidora socialista se ha mostrado en todo momento compungida por lo ocurrido y ha asegurado que "nadie quiere vivir esto en su vida" y se ha mostrado al lado total de la víctima y su familia.

Linares ha calificado lo ocurrido ayer como "un día de shock" y ha asegurado que ni ella ni nadie del Consistorio piensan tolerar un acto como este, al tiempo que ha dejado caer que la situación será utilizada con fines políticos, algo que no le importa en absoluto en este momento, ha sentenciado.

Según ha relatado la regidora, la relación con su pareja -que ascendía a algo más de un año- era totalmente normal e incluso ha negado cualquier intento de violencia previa por parte de él. Aunque no convivían juntos ya que el individuo residía en Málaga, asegura que hablaron a primera hora de la mañana del secuestro y la noche anterior realizaron una videollamada, por lo que insiste en que en ningún momento se esperaba una situación como la ocurrida.

Aunque Linares no pretende dar ninguna "imagen distorsionada" ni "trivializar" sobre la salud mental, ha dicho que su compañero sentimental se encontraba en tratamiento por la depresión que sufría, pero que ni ella ni nadie se podía imaginar que fuera a cometer un hecho como el ocurrido. También desconocía que pudiera tener un arma.

La alcaldesa, que ha comparecido sola ante los medios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en un estado claramente afectado y viéndose obligada a cortar su comparecencia en diversas ocasiones por el llanto y la respiración entrecortada, ha asegurado ser "una persona pacífica". "Como cualquier mujer, si hubiera visto cualquier tipo de violencia hubiera cortado (la relación)", ha continuado la regidora, quien se puso desde el primer momento a disposición de la Guardia Civil, que la acompañó a su domicilio -en el que se cambió la cerradura- y le ofreció protección tanto a ella como a sus hijas.

A preguntas de los periodistas, Linares ha manifestado desconocer el motivo que llevó a su pareja a este acto, pese a que algunos medios apuntaban a un posible caso de corrupción que iba a ser destapado por Romero. Asimismo, ha afirmado que en el tiempo que lleva en el Consistorio, unos quince años, nunca ha habido nada" ni ningún "escándalo", ni que tampoco se esté "urdiendo nada". Todo ha estado, ha proseguido, "auditado" por órganos como el Tribunal de Cuentas o la Airef, y "nunca" ha habido expedientes con informes en contra de interventor, secretario o técnicos. También a respuesta de la prensa, la regidora ha explicado que desconoce si el arma que aportaba su ya expareja (se ha referido a él todo el tiempo en pasado) era real o no, de hecho ha indicado que esta información la conoció a través de la prensa, una vez destapado el suceso, y en todo caso ha asegurado que en su casa jamás entraría un arma.

Sobre los detalles que podía conocer el supuesto secuestrador de la concejal, especialmente la ubicación del colegio donde llevaba sus hijos y fue secuestrada, Linares ha explicado que es algo normal, pues ella también lleva a sus hijos al mismo centro y, en más de una ocasión, se han encontrado. También ha puntualizado que la relación de quien fue su pareja y el resto del equipo de Gobierno era normal, pues se conocían, aunque no mantenían una relación muy estrecha.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han informado que el arrestado continuará en dependencias del Instituto Armado al menos hasta este jueves cuando será puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Así sucedieron los hechos

Como cada mañana, Vanessa Romero, concejal de Urbanismo de la localidad granadina de Maracena, llevó a sus hijos al colegio, situado en el municipio de Atarfe, este martes. Ahí mismo empezó su calvario, cuando se cruzó con el que hasta ese momento era pareja de su alcaldesa, la socialista Berta Linares. Desde entonces hasta que consiguió escapar pasaron más de dos horas de tensión.

Su secuestrador pidió a la edil que lo llevara en su propio coche a una gasolinera, ella accedió pero al poco tiempo fue amenazada por el agresor con una pistola. La alcaldesa ha apuntado hoy que no tiene claro si ese arma es de verdad o no, porque no le consta que su pareja la tuviera y menos en su casa. Según fuentes de la investigación, mientras ambos iban en el coche, el hombre estuvo hablando por teléfono con otra persona, lo que resulta un dato muy relevante para la investigación. La regidora también ha admitido que tuvo varias conversaciones con su todavía pareja ese mismo día, antes de ser detenido. Una de ellas fue una videollamada.

El viaje en automóvil los condujo hasta Armilla, localidad que se encuentra en el otro extremo del Área Metropolitana. La mujer fue maniatada y encerrada en el maletero de su propio coche, que se quedó aparcado dentro de una especie de garaje trastero en el entorno de la calle Descubrimiento.

Alrededor de las 11.30 de la mañana saltaron las alarmas cuando un vecino encontró a la mujer atada que se había conseguido escapar del coche y del lugar de su secuestro por sus propios medios, ya que el agresor había abandonado el local. Los primeros en acudir fueron agentes de la Policía Local de Armilla y luego fue alertada la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación.