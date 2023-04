'El novio de la muerte' vuelve a sonar en el Materno de Málaga

La Legión y su mítico himno El Novio de la Muerte levanta pasiones en Málaga y es una de las señas de identidad de su Semana Santa. Este lunes, esos acordes han vuelto a sonar en el Hospital Materno Infantil. Pero a diferencia de lo que ocurrió en 2017, cuando lo entonaron los legionarios y se suscitó una polémica por el sentido de su letra, esta vez La Legión ha ofrecido una versión instrumental sobre la que han sido familiares y profesionales los que han entonado la estrofa que dice: "Soy el novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte a tan leal compañera".

Fuentes del hospital han recalcado que los legionarios no portaban armas, que ellos no cantaron el himno sino que fueron familiares y personal que asistían "emocionados" a la visita de la Congregación de Mena quienes lo entonaron de forma espontánea, que es un acto muy demandado por las familias y que se hace para acercar la Semana Santa a los niños y pacientes hospitalizados. Los pequeños han recibido como obsequio peluches de la cabra de La Legión, camisetas y pegatinas y sus madres, flores. Las fuentes han querido zanjar cualquier polémica al insistir que los legionarios no cantaron en el himno y que es un gesto de buena voluntad tanto de su parte como de la congregación de Mena para que los menores y sus familias no se pierdan uno de los emblemas de la Semana Santa malagueña.

El delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, acompañado por el gerente del Hospital Regional de Málaga, José Antonio Ortega, miembros del equipo directivo y profesionales de Pediatría, han sido los que han recibido a la representación de la Congregación de Mena, encabezada por el Teniente Hermano Mayor, Ramón Gómez, y por parte de la Legión el Coronel Jefe del IV Tercio, Francisco José Paul Escolano.

Una decena de caballeros legionarios de las escuadras de Gastadores comandados por el cabo mayor y un cornetín de mando han hecho entrada en la ludoteca donde esperaban los menores.

Las delegaciones han podido compartir unos momentos de juego y actividades con los menores. Con anterioridad, han hecho una visita a los menores ingresados en la Unidad de Oncología Pediátrica y, más tarde, han acudido al Hospital de Día de Pediatría, han señalado desde la Junta en un comunicado.

Con esta visita, denominada Misión Hospitalaria Teniente Muñoz Castellano, la Congregación de Mena y de La Legión Española cumplen su deseo de visitar a los niños que están ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga tras la experiencia de años previos, que recuerdan con especial cariño.

Además, un año más, la Congregación de Mena y la Legión Española han invitado a los niños que visitaron el año pasado en el Materno Infantil junto a sus familias a disfrutar de un Cambio de Guardia al Cristo de la Buena Muerte en la Iglesia de Santo Domingo. También han invitado a profesionales del centro sanitario. Estas actividades están organizadas y coordinadas por la comisión de actividades lúdico-culturales del Hospital Materno Infantil dirigidas a los niños hospitalizados, que cuenta con la incondicional colaboración de los facultativos, personal de enfermería, voluntarios y profesionales colaboradores del centro sanitario.