El nuevo curso arranca con colegios en obras y aulas prefabricadas

El curso escolar arrancará, de nuevo, con varios centros educativos en obras y alumnos en aulas prefabricadas a la espera de que culmine la construcción o se establezcan nuevos proyectos. Sobre la mesa hay, en estos momentos, tres edificaciones en la capital malagueña, Torre de Benagalbón (perteneciente a Rincón de la Victoria) y Cártama.

El primer caso está siendo especialmente conflictivo porque, tras años de reclamaciones, se aprobó abrir un nuevo instituto en la barriada malagueña de Teatinos. Una buena noticia para los vecinos de la zona, pero no están contentos con los plazos ni con las formas. "La obra se está haciendo y se le pegó un buen empujón en la primavera, pero no tenemos ni idea de cuándo se podría terminar. Pensamos que si la Junta quisiera podría tenerlo terminado en enero, pero lo único que sabemos es que a los niños los van a trasladar a barracones en el instituto de Universidad Laboral", expone Mar Villanueva, portavoz de la plataforma de padres sobre esta materia en Teatinos.

Padres de Torre de Benagalbón se concentrarán en la puerta de Educación

Villanueva asegura que los padres se sienten "engañados" por la Junta de Andalucía porque en marzo, cuando se abrió el plazo para la solicitud de matrículas, se daba la opción del nuevo instituto. Sin embargo, el edificio no está hecho por lo que todos los alumnos que fueron admitidos en el nuevo centro tendrán que hacer el curso en unas aulas prefabricadas en el Laboral. "Unos 180 niños de primero de ESO van a ir a los barracones, masificando aún más el Universidad Laboral, que se ve forzado a acoger a 15 grupos de primero de ESO, es decir, 450 nuevos alumnos que se suman a los existentes", añade Villanueva. Esta portavoz lamenta además que no se ha habilitado un transporte escolar pese a que hay una distancia considerable entre el Universidad Laboral y la residencia de los alumnos de Teatinos. "Hay unas 40 familias de la zona Cónsul Romeral que solicitaron una parada de transporte escolar por su zona y aún no saben cómo podrán ir a clase sus hijos", dice. Esta plataforma de padres presentó una reclamación al Defensor del Pueblo Andaluz y están esperando que Educación les dé respuestas.

En la comarca de la Axarquía, Rincón de la Victoria es el municipio donde se registran los mayores problemas de cara al inicio escolar. Las obras del cuarto instituto que tienen que albergar a 240 niños no finalizarán hasta el mes de marzo. La solución que Educación ha dado a los padres no les convence en absoluto ya que pasa por la instalación de cinco aulas prefabricadas en la parcela donde se situará la futura pista deportiva de este centro de Torre de Benagalbón. El AMPA ya ha anunciado el inicio de concentraciones a las puertas de la delegación de Educación en Málaga ya que consideran que "no están garantizadas las medidas de seguridad" dado que los alumnos va a convivir con las obras. Además de esto se quejan del escaso espacio que existe entre las aulas, apenas tres metros, y que tampoco tienen una zona de esparcimiento para el recreo o para hacer Educación Física. El polvo, el ruido y las altas temperaturas son otras de las quejas de los padres. La solución que han propuesto, y que estudiará Educación, es que los cuatro grupos de primero de ESO se queden en el Josefina Aldecoa, de forma, que sólo haya tres módulos en la parcela donde se construye el futuro instituto.

El colegio Virgen de la Paz de Ronda, a pocos días del inicio escolar, sigue con su entrada principal empapelada con carteles que reclaman la retirada del amianto existente en el centro, como en un primer momento se anunció por parte del Gobierno andaluz. Además, también se mantiene una pancarta en uno de sus balcones para pedir que dicha acción se lleve a efecto. En Antequera, desde el Consistorio apuntan que sigue pendiente la ampliación del colegio Romero Robledo de la ciudad.

En la costa occidental no hay grandes novedades, aunque no son pocas las demandas de las comunidades educativas en esta zona. En Marbella, los padres y madres del CEIP Mario Vargas Llosa reclaman desde hace tiempo la construcción inminente de un nuevo instituto en la zona de Las Chapas ante la falta de plazas para alumnos de secundaria en la localidad mientras que al finalizar este curso 25 alumnos egresarán por primera vez de este centro tras completar el ciclo de primaria y en el curso 2019/2020 lo harán cerca de un centenar de alumnos. La ciudad también está pendiente de la adjudicación de los trabajos del nuevo instituto de San Pedro Alcántara. La Junta de Andalucía anunció en julio que ha adjudicado las obras de ampliación del colegio San Luis de Sabinillas de Manilva para retirar dos aulas prefabricadas e instalar un nuevo ascensor. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Lorenzetti por 214.323 euros y tienen un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que estarán prácticamente todo el curso trabajando.

Mientras tanto, en Torremolinos, el Ayuntamiento ha talado más de medio centenar de pinos del CEIP Palma de Mallorca, que serán sustituidos por tilos y cipreses, con el objetivo de garantizar la seguridad de los más pequeños y evitar así nuevos sustos como los vividos durante el pasado curso tras el desprendimiento de varias ramas y el desplome de dos árboles en uno de los patios del centro. A finales de julio los padres de los alumnos del instituto Concha Méndez Cuesta de Torremolinos expresaron su temor por el retraso en las obras de ampliación del centro para albergar las nuevas líneas de bachillerato.

Un municipio que tendrá un colegio nuevo es Cártama, aunque se desconoce si podrá estar operativo para este curso. La Junta de Andalucía adjudicó las obras de un nuevo centro de educación infantil y primaria en febrero con un presupuesto de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de un año. Este nuevo centro contará con dos aulas por cada nivel de infantil y primaria, sumando así 450 alumnos. Eso permitiría la retirada de módulos prefabricados instalados provisionalmente en el colegio La Campiña y el instituto de educación secundaria Cartima.