El nuevo sistema de alquiler de bicicletas en Málaga, similar al de los patinetes

El Ayuntamiento de Málaga finalizó este lunes, después de diez años, la concesión con el servicio de MálagaBici e instauró un nuevo sistema de bicicletas compartidas que opera con la misma fórmula que los Vehículos de Movilidad Personal. De esta manera, el Consistorio ha concedido a la empresa privada Dott la tarea de proveer de bicicletas a la ciudad, las cuales dejarán de ser un servicio público. El nuevo modelo provee bicicletas eléctricas de última generación y se gestionará a través de un sistema totalmente digitalizado con el que los usuarios podrán depositar el vehículo en un mayor rango de ubicaciones, sin anclajes y gestionado a través de una aplicación.

Un total de 600 nuevas bicicletas llegarán progresivamente a ciudad en las inmediaciones de las estaciones de MálagaBici, las cuales se irán desmontando, y en los puntos de estacionamiento de estos vehículos. Estas se pueden solicitar a través de la aplicación para móvil de la empresa Dott, la cual también tiene instaurados patinetes eléctricos en la ciudad. La aplicación proporciona los trámites para el alta, se puede ver en tiempo real dónde se localiza la bicicleta más próxima al usuario y señala las zonas en las que se puede depositar el vehículo tras su uso. El Consistorio explicó que este sistema, muy similar al de los patinetes, permite adecuar la oferta a la demanda. José del Río, concejal de movilidad, afirmó que se seguirá el modelo dockless bikesharing similar al de otras ciudades españolas y europeas como París o Berlín.

Desde Ruedas Redondas mostraron una firme posición en contra de este cambio, ya que afirmaron que no promueve el uso de bicicletas en la ciudad y que no se les ha tenido en cuenta en ningún momento para tomar la decisión. “El Ayuntamiento debería ofrecer el servicio de forma pública, con unos precios asequibles, como se venía haciendo”, declaró el presidente de la Asociación, José Luis Martín, quien afirmó que el modelo no se asemeja al de los países europeos: “Tanto en Berlín como en París el sistema de bicicletas compartidas es público, lo único que es similar es que las bicicletas son de última generación y que no existen puntos de anclaje”.

Los usuarios valoraron la comodidad que proporcionan las bicicletas modernas y algunos discreparon ante la subida del precio que supone este servicio. El alquiler de estas bicicletas supone un coste de 20 céntimos el minuto frente a la cuota de 10 euros anuales que establecía el anterior servicio. “He pagado 1,40 euros en un trayecto desde la Plaza de la Marina hasta la Malagueta, me compensaría haber cogido el autobús”, explicó Josep, usuario asiduo del servicio municipal de bicicletas desde hace años quien comentó que con la nueva tarifa se va a replantear su uso. José Antonio, quien se dispuso a usar una de estas bicicletas por primera vez consideró que resulta una solución ante las scooters VMP, ya que estas ascienden a un coste de 30 céntimos el minuto.

Karina, usuaria de este transporte, comentó que abonó la cantidad anual de MálagBic hace dos meses y que no le informaron de que el servicio iba a acabar. El Ayuntamiento de Málaga informó de que la EMT realizará la devolución del importe del seguro y del saldo de los usuarios que no se haya agotado a partir del próximo 1 de diciembre. Hasta el 31 de enero se podrá solicitar la devolución a través de la web de MálagaBici. Asimismo, desde primeros de diciembre se podrá realizar de manera presencial en una oficina que se instalará en la Estación de Autobuses de Málaga a la que se podrá acudir con cita previa y se devolverá la cantidad en efectivo.

MálagaBici dice adiós a una decena de años proveyendo a la ciudad un servició que contribuyó a la reducción del transporte individual y mejoró la conexión del centro histórico.

Sin embargo, actualmente MálagaBici contaba únicamente con una media de 200 movimientos al día y con 2.000 usuarios del servicio, cuando había llegado a alcanzar una cota máxima de 5.000 personas que hacían uso de este. La empresa irá retirando los puntos de anclaje progresivamente y cederá las 285 bicicletas que se ecuentran en buen estado al Ayuntamiento de Málaga.