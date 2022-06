La receta de Obama en Málaga para ser puntera en tecnología: "Hay que tener universidades fuertes y tomar riesgos"

Sin corbata y en tono desenfadado, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama ha inaugurado este martes en Málaga el DES-Digital Enterprise Show, uno de los principales congresos europeos sobre transformación digital. Durante una hora y ante un auditorio de unas 1.000 personas ha hablado de cómo tomaba las decisiones en la Casa Blanca, del avance de la tecnología, de los empleos que destruirá y generará la robotización y hasta le ha dedicado alguna frase al presidente ruso Vladimir Putin.

Como si de una estrella de cine se tratara, su entrada en el auditorio ha sido espectacular. Una gran fotografía suya sobre el escenario y música de fondo con canciones, entre otros artistas, de Michael Jackson. Pese a su supuesta relajación, tiene un contrato con numerosas cláusulas por las cuales, por ejemplo, estaba prohibido tomarle fotografías a la llegada al Palacio de Ferias -ha accedido directamente en coche por otra puerta- o dentro del auditorio donde ha dado la charla. No se podía grabar su intervención ni sacar los móviles, pero ha sido salir y, acto seguido, centenares de personas han sacado su teléfono y han empezado a hacerle fotografías y vídeos.

Ya metidos en faena, y ante la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, entre otros centenares de autoridades y directivos de empresas tecnológicas, una moderadora le iba haciendo preguntas y él iba respondiendo en inglés y sin sistema alguno de traducción -solo algunas frases sueltas escritas en una pantalla y a destiempo-, por lo que todo aquel que no supiera inglés ha visto a Obama en persona, pero no se ha enterado de nada.

"Me encanta España y vengo siempre que tengo una excusa para hacerlo", ha sido su primera intervención para meterse rápidamente al público en el bolsillo. También ha asegurado que la cultura española "es única y siento la hospitalidad de los españoles", recalcando que España es un "gran" país. Incluso le han preguntado si se jubilaría en España, pero se ha hecho el sueco.

Málaga es un polo de innovación y la moderadora le ha preguntado sobre qué tiene que hacer este destino, Andalucía y España para ser una potencia mundial en la industria tecnológica y digital. Obama ha reconocido no estar muy al día del sistema de innovación español, pero sí ha subrayado que las claves para que Estados Unidos haya triunfado en este segmento con multinacionales líderes o Silicon Valley ha sido que "tenemos universidades muy fuertes que han creado un ecosistema y donde se generan nuevas ideas". Obama ha recalcado que en su país se destinan muchos millones de dólares a invertir en empresas con potencial y ha hecho hincapié en que tienen "un espíritu de tomar riesgos", es decir, "que si fallas hay que tener una segunda oportunidad y que ese fracaso no te arruine".

Obama ha puesto en valor la "combinación entre ciencias y aprendizaje digital" como una oportunidad para los emprendedores y para transformar empresas de todo tipo de sectores y ha insistido en la necesidad de que haya universidades potentes con un gran capital inversor detrás que les permita generar un ecosistema de innovación.

Hablando sobre tecnología, Obama ha destacado el fuerte avance producido en los últimos años "que nos permite tener más información en nuestros bolsillos con un teléfono móvil que en una biblioteca" y ha subrayado el poder de conexión a escala mundial generado por las redes sociales, aunque también ha advertido de que "la información que fluye puede ser tóxica". De hecho, medio en serio medio en broma, ha explicado que ha visto un supuesto vídeo suyo (hecho con tecnología deepfake) en el que "decía cosas que yo realmente no he dicho". Obama cree que los países tienen que tomar medidas porque con esta tecnología "ahora no podemos diferenciar si algo es verdadero o falso".

Por otra parte, el ex presidente estadounidense ha considerado que "la automatización va a reducir los trabajos tediosos que no requieren creatividad" y ha puesto como ejemplo la pérdida de empleos que generarán los coches automáticos, si bien ha apuntado que "habrá que adaptarse psicológicamente a ver como un volante se mueve solo". En cualquier caso, Obama no tiene duda de que se crearán empleos nuevos como ha pasado en estos últimos 20 años.

Obama, que tiene una fundación junto a su mujer Michelle, ha apostado por empoderar a los jóvenes con talento y animarlos "hacia el liderazgo porque vemos a gente joven increíble". En este sentido, ha subrayado que en su fundación "encontramos a jóvenes líderes en cada país y les decimos que estamos para ayudarles". Varios de ellos de Ucrania, por ejemplo, han estado compartiendo opiniones e ideas con otros de otros países y han estado organizando ayudas. En este sentido, ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de ser "una amenaza para la democracia europea" y ha reconocido la solidaridad con el pueblo ucraniano del resto de Europa, incluyendo a España.

Obama ha reclamado un "capitalismo inclusivo que reduzca las desigualdades" y ha defendido una "gran inversión" en energías limpias porque "no tenemos opción". "Es un gran momento para pasar del petróleo a la energía limpia", ha asegurado, a la vez que ha explicado que "hay pruebas firmes de que la crisis migratoria que estamos viendo por el mundo se ha disparado por el cambio climático y la gente puede que no tenga otra opción que dejar su tierra".

También le han preguntado al 44 presidente de los Estados Unidos cómo gestionaba la toma de decisiones en la Casa Blanca, a lo que Obama ha respondido que una de las claves era marcarse un objetivo a medio plazo. "Mucha gente se estresa porque piensa en el corto plazo pero me entrenaba a mí mismo para mirar más lejos y ver qué pasos había que dar para llegar en unos años", ha dicho Obama, quien también ha bromeado asegurando que, de vez en cuando, le ayudaba tomarse un Martini.