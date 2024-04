Dos "desconcertantes" obras audiovisuales de Marcelo Víquez aterrizan en CAC Málaga

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga presenta dos "desconcertantes" obras audiovisuales del artista uruguayo de ascendencia malagueña Marcelo Víquez: Downtempo y Cómo meter cuatro guitarras en un estuche de guitarras, ambas de 2019. En su proceso creativo, Víquez se sumerge en su propia biografía como fuente de inspiración, explorando sus obsesiones, miedos, esperanzas y deseos, y plasmando sus experiencias vividas en un retrato crítico de la sociedad desde una perspectiva de outsider, siempre impregnada de humor e ironía.

Su práctica artística abarca diferentes medios: el dibujo, la escultura, la instalación, la pintura, el vídeo, la fotografía y la música. Con una percepción de la realidad muy personal. Marcelo Víquez desafía a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar el entorno desde una mirada fresca y provocativa.

La primera obra audiovisual presentada en la muestra alojada en el Espacio 5 de CAC Málaga es Downtempo (2019). Para aquellos que no estén familiarizados con la música del grupo punk Prenatal, donde Marcelo Víquez compone y toca la batería, puede que no lleguen a comprender completamente la ironía de haber bautizado la obra con el nombre de un estilo de música electrónica originado en el chill out (la sección relajada de la música de club y que contrasta notablemente con la música originada por Víquez y su grupo).

La obra, de casi seis minutos, presenta dos planos fijos que se alternan creando una base rítmica simple. En el primer ángulo del vídeo, se muestra una caja de percusión que emite un sonido agudo y seco al ser golpeada por una baqueta; a continuación, se muestra otro plano fijo donde un pie acciona el pedal de un bombo de batería. Al alternar estos dos encuadres, se crea una base rítmica básica y primitiva en la que se intercalan sonidos agudos y graves sin variaciones en el tempo ni en el sonido. Cómo explica Carlos Jover en su libro 6 (seis) años con Marcelo Víquez "Cada tema de "Prenatal" es una bomba en plena detonación, mientras que el downtempo es la nana ácida que buscan las neuronas destrozadas al amanecer tras una noche de intensa intoxicación".

La segunda obra audiovisual proyectada es Cómo meter cuatro guitarras en un estuche de guitarras, con una duración de poco más de tres minutos. Este trabajo muestra una escena en la que se observa un estuche de guitarras abierto en el suelo, un muro de hormigón detrás y al propio artista golpeando guitarras españolas contra él. Como resultado de la primera acción, los instrumentos quedan desmembrados por completo, sobreviviendo únicamente las partes más duras y resistentes. La segunda acción consiste en romper manualmente los fragmentos más grandes para introducirlos en el estuche, y finalmente dividir las partes más resistentes con una sierra eléctrica manual. El resultado final es un montón de pedazos de guitarras en el interior del estuche que resulta imposible de cerrar, mientras el artista se retira del encuadre.

Como menciona Carlos Jover, "pese a que Marcelo Víquez toca, en sus ratos libres, la batería en un grupo de transvanguardia, Prenatal, un sentimiento de frustración le corroe: él es un artista, pero no un músico". Marcelo Víquez (Montevideo, Uruguay 1971) estudió Bellas Artes en su ciudad natal antes de trasladarse a Cuenca, España, y posteriormente asistir a clases de diseño gráfico en Mallorca, donde reside y trabaja desde hace más de dos décadas.

Fue galardonado con el Premio de Artes Visuales Francisco Bernareggi (2017) y el Premio de Arte Internacional de Mallorca (2022).