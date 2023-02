Las olvidadas de "la Desbandá" por la carretera de la muerte, en el recuerdo

Las mujeres han sido las olvidadas de "la Desbandá", episodio de la Guerra Civil en el que fueron asesinados entre 3.000 y 5.000 malagueños -la mayoría civiles- en febrero de 1937 al huir a Almería por la que llaman "carretera de la muerte" ante el avance de las tropas franquistas, pero ahora se les recuerda.

Entre esas mujeres destacan dos, la extremeña Matilde Landa y la italiana Tina Modoti, "que jugaron un papel fundamental en Almería para organizar el socorro con el Socorro Rojo Internacional", según ha destacado en Málaga al inicio de la VII Marcha Integral La Desbandá la directora del Instituto de Las Mujeres, Toni Morillas.

Manuel Triano Simón, superviviente del episodio y de 86 años, ha recordado al comienzo de la marcha que tenía seis meses y su madre lo llevó en brazos: "fue un crimen horroroso de miles de personas que murieron, que tuvieron que dejar tiradas en la carretera, porque el ejército fascista español al mando de Franco mató a tantísima gente".

Sus padres no le querían contar mucho de aquello, "de las matanzas que hubo, que no se podían ni enterrar, que dejaban a las criaturas tiradas en el suelo y tenían que continuar porque si no, los mataban a ellos también, porque era por tierra, mar y aire los ejércitos de Mussolini, los alemanes y Franco matando españoles, no extranjeros".

El éxodo de 150.000 malagueños

En este éxodo de 150.000 malagueños ellos llegaron hasta Alicante, donde permanecieron hasta que terminó la Guerra -primero viviendo en una cueva- y comenta que "hay gente que no quiere decir nada, pero eso ocurrió: españoles contra españoles".

María Hidalgo Guerrero (91 años) recuerda los "fogonazos" que tanto le asustaban, que con cinco años salió corriendo sin saber el motivo "con lo puesto" y "llorando" y que cuando empezó el bombardeo se perdió toda la familia.

Iba con su padre y una hermana de dos años y medio -que cogió una infección-, por otro lado la madre con otra hermana y además los abuelos; al llegar a Almería -donde estuvieron tres años- veían heridos por todos lados y creían que la madre había muerto, pero había vuelto a Málaga y ya con 9 años pudieron reencontrarse.

Amparo Sánchez Monroy, hija de superviviente, ha explicado que esta marcha le trae recuerdos "tristes y dolorosos"; ya que, igual que Matilde Landa, su madre -Andrea Martínez- fue delegada del Socorro Rojo Internacional.

"Y conmigo en brazos le tocó vivir otra desbandada tan tremenda e inhumana como la de Málaga: el paso de Los Pirineos en febrero del 39 y como 500.000 republicanos derrotados pasamos la frontera con Francia; ancianos, mujeres y niños inocentes empezamos a sufrir maltrato y desgarro del destierro en campos de concentración galos", señala.

Quiere homenajear a las mujeres, "las conocidas como anónimas", Matilde Landa, Tina Modoti, su madre y "sus compañeras de lucha"; ya que resalta que "son siempre mujeres las que pagan el tributo más fuerte en todas las guerras".

250 kilómetros hasta Almería

Unas 250 personas van a recorrer 250 kilómetros hasta Almería -adonde llegarán el 11 de febrero- en recuerdo de las víctimas de la Desbandá, parcialmente por arcenes de carretera, con participantes llegados de Francia, Italia, Suiza e Inglaterra y otros puntos de España como Madrid, Cataluña, País Vasco o Valencia.

Toni Morillas ha destacado el "avance importante" que ha supuesto la Ley de Memoria Histórica, pero cree que "todavía tenemos que ir mucho más allá", y para ello cree clave que "el movimiento memorialista vaya de la mano del movimiento feminista y nunca más las mujeres sean las grandes olvidadas de la historia".

Sobre la marcha de la Desbandá, ha incidido en la colaboración del instituto que dirige "para que los nombres" de ellas "no se borren de la historia" y que esta edición "tiene nombre de mujer porque las mujeres hemos sufrido el doble velo del silencio por ser antifascista y por ser mujeres".

"Las mujeres fueron protagonistas de la marcha de la Desbandá junto a niños y personas ancianas y lideraron la organización del socorro, de los cuidados y auxiliaron a miles de personas", recuerda.

Lola Sierra, vicepresidenta de la Asociación sociocultural La Desbandá, ha señalado que reivindican "verdad, justicia y reparación" y que "en la huida la mayoría de la población eran mujeres, que tuvieron que organizar esa marcha, fueron la columna vertebral y el sustento de familias que llevaban a su cargo".