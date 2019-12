La ONCE reparte 910.000 euros en el centro comercial Larios de Málaga

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes ha repartido 910.000 euros en el centro comercial Larios de Málaga. Un total de 26 cupones premiados con 35.000 euros cada uno fueron vendidos por Sonia Rivero Fernández, afiliada y vendedora desde 1997, en su punto de venta ubicado en la avenida Aurora, número 23, en dicho centro comercial.

El sorteo de este lunes estaba dedicado a la seguridad vial. Hasta el jueves un total de 22 millones de cupones recordarán a los conductores que la prisa no es buena, han indicado desde la ONCE en un comunicado. El del lunes incluyó el lema 'Usa los intermitentes', para concienciar a quienes conducen cualquier vehículo de que con sus señales luminosas se pueden evitar muchos accidentes.

Este martes 'No le dejes conducir' es la frase del cupón en el que se ve un conductor en condiciones poco idóneas, y otra persona le impide coger el vehículo, una práctica que debe extenderse en situaciones de alcoholemia y/o otros consumos y que perjudican la conducción.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anteriores y posteriores al agraciado; y premios de 200, 20 y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Para este próximo viernes, 20 de diciembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de diez millones de euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.