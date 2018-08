Una operación contra el dolor causado por ETA

"Es duro que tus hijos te vean llorar"

"Ellos [los etarras] salen y uno se queda sufriendo. El daño ya lo han hecho. Ahora los están acercando [a Euskadi], pero no han pedido perdón", afirma Juan Aguilar mientras espera que el traumatólogo supervise su postoperatorio. "Es duro que tus hijos te vean llorar de dolor. Un día se acercó mi hija, me dio un abrazo y me dijo 'papá, no llores'. Eso cuesta trabajo digerirlo", confiesa este guardia civil que sufrió el atentado con 26 años, recién casado y con poco más de un año en el Cuerpo. "Ahora me duele todo", asegura. A veces, se retuerce en la silla porque los nervios heridos le dan calambrazos. "Te queda rabia, porque [los políticos] se sacan foto, pero luego se olvidan de las víctimas del terrorismo. Los únicos que no se han olvidado de mí son mi familia y el doctor Miguel Cuadros", añade. "Desde aquel balazo, el brazo me duele a reventar, es como si metiera los dedos en un enchufe. El dolor es horroroso, me he llegado a tomar lo máximo [de fármacos]", explica. Hay algunos calambres a la altura del codo que parecen haber disminuido. Pero todavía Juan se debate entre la esperanza de que la operación sea un éxito y el miedo a que los resultados no sean los esperados. El día que él y su compañero dieron el alto a aquellos etarras, salvaron muchas vidas. Y quizás ahora esté ayudando a introducir en España una técnica quirúrgica que en el futuro ahorre dolor a muchas personas.