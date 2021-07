El operativo policial contra el ‘botellón’ en Málaga se extiende a los jueves

El Plan Movida, dispositivo policial de apoyo para los fines de semana, incrementará su presencia en las calles de Málaga a partir de hoy. Se trata de una medida de carácter temporal que busca acabar con la presencia de aglomeraciones en las playas de Málaga a partir de las dos de la madrugada. Un fenómeno que se ha repetido en las últimas semanas y que se concentra, principalmente, en la zona de Antonio Martín.

Desde el Ayuntamiento explican que suelen ser grupos de 40 o 50, principalmente extranjeros (franceses, en particular) y que se sitúan en el entorno de La Malagueta: “Vamos a instalar desde el jueves hasta el domingo un indicativo de agentes controlando para que no se produzcan esas concentraciones. Hemos sabido que es algo que se ha repetido en las últimas semanas así que, a partir de la hora de cierre de bares, se desplazará una patrulla hasta ese lugar”, explicó Avelino Barrionuevo, concejal de Seguridad, quien afirmó que se trata de algo temporal para hacer un seguimiento y ver “cómo evoluciona la situación”: “Nosotros actuamos en aquellos sitios en los que nos lo demanda la ciudadanía. Después de unas días veremos de qué manera está la situación en las playas y si esas concentraciones se han desplazados a otros sitios o es que se ha acabado con ese foco definitivamente”.

Barrionuevo aseguró que en el Centro el problema no son los botellones, sino el ruido: “Hay 41 locales que cierran a las 2 de mañana. Por tanto, a esa hora, es normal ver aglomeraciones de personas en un mismo sitio y en un mismo momento. Se trata de la gente que está saliendo de esos establecimientos”. Además, añadió que quizá puede haber “algún grupo” que continúa bebiendo después de la hora de cierre del establecimiento, pero que eso “no son botellones”: ”Yo he llegado a ver concentraciones de 3.000 personas”.

El concejal de Seguridad explicó que hace dos semanas tuvieron que intervenir por una concentración de 300 personas en la Araña y que el sábado pasado se rozaron las 100 en el Cortijo de Torres. “El objetivo principal es disolver estas aglomeraciones, pero eso no quiere decir que no se sancionen a los que están implicados. Por ejemplo, ha habido 400 denuncias por beber en la vía pública en lo que va de año. Eso no quiere decir que haya 400 botellones”.

En las últimas dos semanas se han propuesto para sanción 22 y 21 establecimientos respectivamente. La mayoría de ellos, por incumplir la hora establecida de cierre (desde el pasado 6 de julio, a las 2 de la mañana), exceso de ocupación de la vía pública por terrazas y también se ha propuesto el cierre de un local por venta de alcohol a menores.

Pese a que el ocio nocturno se concentra en Teatinos, Echeverría de Huelin y Pedregalejo, además del Centro, el distrito 1 es el único en el que existen establecimientos con permiso de cierre a las 2 de la madrugada. La presencia del Plan Movida de la noche en Málaga está establecido para los fines de semana como tareas de apoyo en horario de 21:00 a 5:00.