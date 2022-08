La oposición pedirá "responsabilidades técnicas y políticas" por el derrumbe del escenario joven en la Feria de Málaga

Después de que este lunes se derrumbara el escenario joven en el Real del Cortijo de Torres, la oposición pedirá "responsabilidades políticas y técnicas" al Ayuntamiento tras haber solicitado los informes pertinentes que acrediten lo sucedido.

A falta de un informe técnico que explique las causas de la caída de la pantalla y el puente de luz del escenario, los primeros indicios apuntan al viento. La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) situada en el puerto de Málaga recogió este lunes unas rachas máximas de 44 kilómetros por hora, si bien es cierto que las máximas rachas se observaron horas después de la caída.

Desde el Consistorio precisan que la estructura contaba "con informes técnicos favorables y los permisos requeridos". La oposición ha pedido comprobar la existencia de estos informes, además de "no descartar una comisión específica en la que depurar responsabilidades sobre este tema si no hay respuestas adecuadas y pertinentes", ha destacado Salvador Trujillo, concejal del grupo socialista.

Nicolás Sguiglia, de Podemos, apunta en la misma dirección y asegura que ya han pedido la información necesaria para poder evaluar si realmente se efectuó el seguimiento y la prevención necesaria para que no sucediera esto. Apunta, además, a la catástrofe que podría haber supuesto de haber sucedido de noche, con el escenario lleno y aglomeraciones en el entorno.

En el Consistorio trabajan para que el escenario, que permanece cerrado, pueda reabrir este miércoles o jueves, dependiendo del ritmo al que avancen los trabajos de adecuación del mismo. Aseguran también varias fuentes del Consistorio que se realizará un informe de lo ocurrido, pese a que todavía no exista. Apuntan a que serán las aseguradoras quiénes deban determinar las causas; apoyadas, en caso de que sea requerido, por un técnico de los bomberos, si bien este no será necesario.

Desde el PSOE hablan también de falta de planificación, "caos en el transporte, cierre de casetas y, ahora, este siniestro que deja a nuestros jóvenes sin parte del programa de fiestas, está claro que el gobierno del Partido Popular no está a la altura", destaca Pablo Orellana.

Además, tanto desde Podemos como desde el PSOE, hablan de fuentes técnicas de bomberos que les habrían certificado una posible negligencia por parte de la empresa encargada del montaje del escenario, "nos señalan que faltaban contrapesos y que los anclajes han sido nulos", concuerdan tanto Trujillo como Sguiglia.

Este periódico no ha podido contrastar este extremo que, al preguntar a fuentes del Cuerpo de Bomberos, señalan que aún no hay un informe de un inspector técnico al respecto y que sólo se han destacado algunas impresiones in situ de la dotación que se desplazó hasta la zona. Los miembros de esta dotación, según señalan tanto desde el Cuerpo de Bomberos como desde el Consistorio, no cuentan con la formación para poder desprender un informe de este tipo.