Aconsejan este otoño la vacuna de la gripe incluso a menores de 65 años

Hace calor y aún la gripe está lejos, pero ya hay mensajes tanto de los profesionales como de la Administración de cara a que el próximo otoño se vacunen todas las personas de riesgo a fin de evitar eventuales complicaciones con el coronavirus. A saber:mayores de 65 años, pacientes pluripatológicos, inmunodeprimidos, embarazadas y personal sanitario, entre otros.

Los médicos alertan que en estos colectivos de riesgo la suma del Covid y la gripe puede generar cuadros clínicos graves. De ahí que los facultativos insistan en que esta temporada es importante más que nunca que se inmunicen y que no se salten la vacunación.

Incluso hay voces que aconsejan que personas de menos de 65 años, pero que ya no son jóvenes también se vacunen contra la gripe. Pedro Navarro, pediatra y experto en vacunas, recalca que los colectivos de riesgo “deben protegerse” con el típico pinchazo de todos los otoños, pero incluso opina que no es exagerado que también se inmunicen aquellos que rondan los 50 aunque no tengan factores de riesgo.

Según los datos epidemiológicos, el Covid apenas afecta a la gente joven y sin embargo castiga duramente a las personas mayores. Las tasas se incrementan a medidas que avanza la edad. “El paciente debe confiar en su médico. Igual que con las vacunas infantiles, no soy partidario de la obligatoriedad, sino del convencimiento”, apunta Navarro.

Este año el objetivo es proteger a las personas del contagio y al sistema sanitario del colapso

La inmunización de las personas de riesgo tiene una doble finalidad. Por un lado, protegerlas ahora ya que la eventual suma de gripe y coronavirus es un cóctel peligroso para ellas. Pero también es una manera de proteger al sistema sanitario del colapso. Sólo la gripe y las descompensaciones típicas de los procesos víricos invernales saturan todas las temporadas las urgencias de los hospitales durante los días de mayor afluencia. Este otoño-invierno –el primero con el coronavirus– la situación puede desbordarse.

La Consejería de Salud y Familias ya ha anunciado que esta temporada reforzará la campaña de la gripe con más de medio millón de vacunas en Andalucía. El objetivo según el consejero, Jesús Aguirre, es que “el cien por cien de las personas mayores, pacientes pluripatológicos, inmunodeprimidos, embarazadas y sanitarios se vacunen de forma voluntaria”.

Incluso existe la instrucción a los profesionales sanitarios de los centros de salud para que hagan una labor proactiva a la hora de aumentar los porcentajes de inmunización entre los grupos de riesgo. “Creo que es un objetivo que se va a conseguir”, apuntó Navarro.

La inmunización no será obligatoria, sino voluntaria, lo mismo que ocurre con el calendario vacunal infantil del Servicio Andaluz de Salud que protege contra una quincena de enfermedades infecciosas.

Todos los años, la campaña de la gripe se pone en marcha a principios de octubre, con la llegada de los primeros fríos. El objetivo es que la población de riesgo haya desarrollado anticuerpos para cuando los contagios comiencen a aumentar. Fuentes sanitarias apuntaron que este año, debido a la pandemia del coronavirus, se baraja adelantar la vacunación antigripal.