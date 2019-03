Bendodo y De la Torre celebran el fichaje de Pablo Montesinos para encabezar la lista del PP en Málaga

El presidente provincial del PP, Elías Bendodo, y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, han valorado el fichaje de Pablo Montesinos para encabezar la lista del PP por Málaga, después de que se haya hecho pública la apuesta de Pablo Casado para que el periodista sea el número uno al Congreso en las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Así, Bendodo, ha considerado que la incorporación de Montesinos a la candidatura por Málaga "es una gran noticia que debemos celebrar, por su profunda vinculación con la provincia y por su defensa de los valores que comparte con nuestra formación". "Me alegra que el periodista Pablo Montesinos acepte liderar la candidatura del Partido Popular al congreso por Málaga", ha señalado el líder de los populares malagueños este jueves en un mensaje difundido a través de su perfil de Facebook.

El también consejero de Presidencia del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía se ha mostrado convencido de que Montesinos "hará un buen trabajo como cabeza de lista" y que "sabrá defender un proyecto que conoce a la perfección, como ha demostrado durante estos años en su faceta de periodista".

De esta manera, el líder de la formación en la provincia considera que el PP de Málaga "continúa creciendo" con nuevas incorporaciones que "nos permitan ampliar nuestra mayoría social de cara a las próximas elecciones generales y municipales".

También el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha pronunciado sobre la designación de Pablo Montesinos para encabezar la candidatura al Congreso por la provincia. El regidor, al ser preguntado por los periodistas, ha considerado que con este fichaje la lista se va a ver "potenciada y enriquecida". Es más, ha afirmado que "eso va a ser un plus para las posibilidades y perspectivas" de los 'populares'.

"La lista actual que es muy buena, con Carolina España hasta ahora al frente, se va a ver potenciada y enriquecida con la presencia de Pablo Montesinos. Eso va a ser un plus para las posibilidades y perspectivas del PP en las elecciones generales en Málaga", ha subrayado el alcalde de la ciudad.

De la Torre, no obstante, ha dicho tener noticias de esta designación en la mañana de este jueves, asegurando, además, que no está "muy al tanto de la proyección en medios de comunicación de Pablo Montesinos pero me he enterado de que es una persona conocida, periodista joven, pero a pesar de ello reconocida, y conocedor como periodista que es de la realidad política española", ha explicado.

Por ello, se ha mostrado seguro de que "aportará" y, además, "sumará" a la lista de Málaga: "Siendo persona que nacida en Almería pero viviendo en Málaga desde pequeño pues conoce la realidad de Málaga", ha concluido.