Un paciente de Málaga pone una reclamación por la demora en el trámite para su eutanasia

Un paciente de Málaga con una grave enfermedad que ha pedido acogerse a la Ley de Eutanasia ha presentado una reclamación ante la Comisión de Garantías que vela por ese proceso ante las demoras en la tramitación. Según informó la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la persona lleva desde enero pendiente de que se le adjudique médico consultor, que es un segundo facultativo, especialista en su patología, pero ajeno a su proceso clínico. DMD no dio más detalles del caso.

No obstante, la presidenta de la organización en Andalucía, Isabel Torres, lamentó las trabas y tardanzas que se producen. "No en todos los casos. Algunos ya se han resuelto. Pero otros se atascan, no porque la persona no cumpla los requisitos, sino porque se bloquea el proceso administrativo. Sea por falta de voluntad, de información o por torpeza, pero se atasca", criticó.

La representante de DMD lamentó esas situaciones porque indicó que supone "añadir sufrimiento al sufrimiento", dado que quienes solicitan el ejercicio de este derecho sufren enfermedades terminales o degenerativas que causan gran dependencia o dolor. "Son decisiones muy pensadas por estas personas. No es ninguna frivolidad. No es fácil que las tomen para que luego se añadan impedimentos. Es cruel", opinó.

La eutanasia es legal en España. La ley se aprobó el 25 de marzo de 2021 y entró en vigor el 25 de junio del año pasado. La primera vez que se aplicó en Andalucía fue en Granada, a mediados de agosto pasado. En Málaga, el primer caso fue a principios de marzo de 2022. Era un hombre español que sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA). DMD estima que esta norma se ha aplicado en una veintena de casos en Andalucía. No hay datos porque la Consejería de Salud y Familias no los facilita, ni a la prensa ni a esta asociación.

La presidenta de la organización reclamó que, al igual que han hecho otras comunidades autónomas, en la andaluza se cree un grupo de profesionales de referencia que encaucen y agilicen el proceso. "Porque en la actualidad depende del médico de referencia que te toque", explicó Torres.

Según establece la ley, el solicitante debe pedirlo a su facultativo de referencia y ratificar la petición a los 15 días. Este profesional debe acudir a un médico consultor, que tiene que ser especialista en su patología, pero no formar parte del equipo que lo trata. Una vez que tiene su visto bueno, el caso pasa a la Comisión de Garantías que puede aceptar o rechazar la petición.

Según la presidenta de DMD, hay pacientes que han fallecido esperando acogerse a la ley, aunque no precisó en qué provincias de Andalucía se ha dado esta situación. "A veces el proceso se dilata o se estanca. Otras incluso se tiene que reiniciar toda la tramitación porque cambia el médico y el que lo sustituye no lo lleva", comentó. Además del grupo de profesionales de referencia, Torres pidió un protocolo de actuación para que el proceso no quede al albur de los facultativos que intervienen.