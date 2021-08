Casi el 10% de los pacientes de Málaga que esperan una operación está fuera de plazo

Casi 20.000 personas están esperando una operación en alguno de los hospitales públicos de la provincia. Exactamente, 19.975. De estos, la mayoría –13.506– están amparados por decretos de la Junta de Andalucía que fijan topes de 90, 120 o 180 días para ser intervenidos. Pues bien, casi el 10% (9,4%) de esos 13.506 pacientes que están amparados por esas garantías están fuera de plazo. Concretamente suman 1.265 los que esperan más de lo que marcan los decretos, según los datos a junio de 2021 publicados por la Junta de Andalucía.

En comparación con el año anterior, la situación mejora en su conjunto. A junio del 2020 había 24.137 en total. Un año después, son menos los pacientes en lista de espera quirúrgica en la sanidad pública malagueña: 19.975. Pero mientras el año anterior los que estaban fuera de plazo representaban el 6,9% de los protegidos por los decretos –985 de 14.339–, ahora ascienden a 9,4% –1.265 de 13.506–.

En general, considerando todos los enfermos estén protegidos o no por los decreto, la demora media ha bajado, según las cifras del SAS. De 180 días de espera en 2020 para una operación a 121 en 2021. De las 19.975 personas que en el último corte de las estadísticas aguardan una intervención (en junio pasado), un tercio no están protegidas por ningún decreto. De modo que su operación no tiene un plazo máximo antes del cual el SAS esté obligado a realizarla. Son exactamente 6.469 enfermos. Mientras los que tienen una patología que está amparada por topes máximo de espera –bien por su gravedad o incluso porque son muy frecuentes– aguardan 73 días según las cifras del SAS, los que no están protegidos por esas normas tienen que esperar 221. Es más, entre estas últimas hay 957 personas que llevan en lista de espera quirúrgica más de un año.

Por hospitales, los que más pacientes tienen esperando una operación son el Regional y el Clínico. Estos ocupan por el número de personas en lista de espera quirúrgica los puestos cuarto y décimo de Andalucía. El Regional acumula 8.131 pacientes aguardando una intervención, el Clínico 4.618, el Costa del Sol 2.910, el de Antequera 1.710, el de la Axarquía 1.725 y el de la Serranía 881.

Si se analiza los enfermos pendientes de una operación que están protegidos por los decretos, el que de estos tiene más fuera de plazo es el Regional: 793 de 4.704 –el 16,85%–. Le siguen el de Antequera con 167 de 1.294 –el 12,9%–, el de la Axarquía con 108 de 1.387 –el 7,78%–, el Clínico con 160 de 3.170 –el 5,05%–, el de la Serranía con 19 de 707 –el 2,69– y el Costa del Sol con 18 de 2.244 –el 0,80%–.

Tomando en cuenta todos los enfermos –estén amparados o no por un plazo máximo de espera–, la mayor demora media corresponde al Regional, con 174 días. Le siguen el Clínico con 110, el de Antequera con 105, el de la Axarquía con 65, el Costa del Sol con 54 y el de la Serranía con 50.