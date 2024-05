Casi 139.000 pacientes en lista de espera en Málaga sufren demoras “intolerables”

Más de la mitad de los pacientes que esperan una consulta con el especialista o una operación en la sanidad pública de la provincia de Málaga sufren demoras “intolerables”. Bajo este calificativo, un informe de CCOO agrupa a los enfermos que superan los límites de espera marcados por los decretos autonómicos (con garantía) y a aquellos que por su patología no tienen un plazo tope (sin garantía), pero llevan aguardando más de un año.

Y la conclusión es demoledora: de los 251.829 pacientes totales que a diciembre de 2023 estaban pendientes de una cita con un especialista (219.855) o una intervención (31.974), el 55,08% soportaban esas esperas “intolerables”. En números absolutos, suponían 138.701 personas.

En esta última cifra se incluyen los 133.458 enfermos que pasan de los 60 días de tope marcados por el decreto para una primera consulta con el especialista y los 5.243 en lista de espera quirúrgica con demoras que el sindicato también etiqueta de “excesivas e inaceptables (3.388 fuera de plazo y 1.855 con una demora superior a los 365 días)”.

El análisis de CCOO es farragoso, pero certero y demoledor. Está realizado con las estadísticas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). No solo concluye que más de la mitad de los pacientes del SAS en Málaga soportan esperas “intolerables”, sino que éstas han empeorado en los últimos años. Porque mientras en diciembre de 2018 las demoras “excesivas” en las listas de espera totales (consultas y operaciones) suponían el 37,20%, en el último corte estadístico de finales del año pasado ascendían al citado 55,08%.

A partir de los datos oficiales, el informe viene a confirmar lo que todo el mundo sabe porque sufre en carne propia o de conocidos: que las listas de espera están disparadas. El documento denuncia que los retrasos son aún peores que los que recogen las estadísticas del SAS ya que mientras la petición entra en el sistema –sea para una consulta o una operación–, hay periodos que no se cuentan. “No contabilizan, pero importan a pacientes y profesionales”, advierte CCOO en su documento. Por eso, el sindicato aclara que “los plazos reales son mayores”.

También hay que tener en cuenta que los afectados por las tardanzas son más que los que detalla el informe de Comisiones Obreras. Porque el análisis del sindicato no incluye a los pacientes en lista de espera para una prueba diagnóstica; pero éstas también añaden retrasos. Además, las pruebas suelen ser las que inclinan al especialista a decidir si un paciente debe operarse o no. De modo que son la llave para entrar en otra lista de espera, la quirúrgica. Según los decretos, para las pruebas, el límite son 30 días. Pero hay testimonios de pacientes que se tiran “meses” aguardándolas. Desde que llegó el PP al poder en Andalucía no se facilitan datos de la lista de espera de pruebas diagnósticas. De ahí que tampoco el sindicato pueda tenerlas en cuenta.

El informe de CCOO también pone el foco específicamente en los retrasos en la primera cita con el especialista. En diciembre de 2023, el SAS tenía 219.855 pacientes en esta lista de espera. Pues bien, 133.458 tenían una demora superior a los 60 días, que es el límite que marca el decreto autonómico. Es decir, que el 60,70% de los enfermos estaban fuera de plazo. El documento puntualiza que salvo en Sevilla (48,20%) y Córdoba (18,55%), el porcentaje de pacientes fuera de plazo en Andalucía supera el 50%, ya que la media autonómica es del 55,72%. También destaca que hay “cifras muy preocupantes en Málaga(60,70%)”.

En cuanto a las listas de espera quirúrgicas, CCOO compara los datos de junio y diciembre de 2023. Entonces había un total de 32.107 pacientes aguardando una intervención (con o sin garantía). En el último corte de finales del año pasado, habían descendido a 31.974. Pero mientras en su totalidad bajan, las operaciones con esperas “intolerables” suben de 4.516 en junio de 2023 (2.965 fuera de plazo y 1.551 con demoras de más de 365 días) a 5.243 en diciembre (3.388 excedidos en los límites del decreto y 1.855 con tardanzas de más de un año).

Por otra parte, aunque el total de enfermos en listas de espera quirúrgica descendió de 32.107 en junio a 31.974 en diciembre, la demora media aumentó de 135 a 160 días en ese periodo.

Comparando los últimos cinco años, la situación ha empeorado. En diciembre de 2018 había un total de 167.117 pacientes en lista de espera (para operación y consulta) y en el mismo mes de 2023 ascendían a 251.829.