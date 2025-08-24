Pacientes hacinados para la quimio en el Clínico de Málaga, mientras en nuevo Hospital de Día sigue cerrado

La nueva área del Clínico para poner las quimioterapias –uno de los proyectos más importantes desde que el hospital se abrió hace casi cuatro décadas y en el que la Consejería de Salud ha invertido 4 millones de euros– está acabada y sin uso desde enero pasado. El delegado de Salud, Carlos Bautista, dijo a finales de mayo pasado que su apertura era cuestión de “pocos días”. Pero han pasado casi tres meses y sigue sin fecha para su puesta en marcha.

El Hospital de Día Oncohematológico está bloqueado porque le falta el mobiliario. La obra está finalizada desde principios de año, pero el espacio aún no cuenta con los sillones para los enfermos, los aparatos para administrar las quimios y los ordenadores para los profesionales. Según la Administración sanitaria, no se quiso poner en marcha con “sillones viejos”. Pero parece que los “pocos días” van para largo. Porque, según trabajadores del centro sanitario, ni siquiera se ha sacado aún la licitación para el equipamiento.

Debido a la falta de espacio, algunos sillones ni siquiera pueden reclinarse. / M. H.

El pasado viernes, el espacio provisional donde ahora se dan las quimios estaba lleno. La asistencia oncológica no se para. Ni en verano, ni en plena Feria. Sobre la atención no había quejas. Pero tanto el pasillo que hace de sala de espera, como el actual hospital de día estaban atestados.

M. C. L. esperaba pacientemente a que su esposo terminara de recibir la inmunoterapia para su cáncer. “Esto es inhumano, está abarrotado. Hay un sitio nuevo y no sé por qué no se abre. Mi marido tarda poco tiempo, pero hay pacientes que se tiran aquí muchas horas”, comentaba. Ella aguardaba en el pasillo, en la improvisada sala de espera. Pero había visto cómo estaba el hospital de día. “Algunas personas están recibiendo quimio y no pueden ni siquiera reclinar el sillón porque no hay sitio para echarlo hacia atrás dado que detrás hay otro enfermo”.

María también estaba aguardando a que su marido acabara su quimio. Ambos estaban desde las 8:00 y eran casi las 14:00. “Los enfermos no tienen intimidad, es denigrante. Pedimos que se abra el nuevo Hospital de Día, ya toca. Los pacientes están apiñados, no hay espacio”, decía ella. Incluso apuntaba la falta de privacidad porque la espera es en el pasillo ubicado sobre el patio azul, en la primera planta, que se ha habilitado para que ahí aguarden los enfermos y sus familiares. “Tener cáncer no es una deshonra, pero esto es un pasillo donde te ve todo el mundo", reflexionaba. En ese momento, su marido, J. P., salía de recibir su tratamiento. “Que quede claro que la asistencia y el trato son estupendos”, decía él. Ella apoyaba sus palabras. Pero luego, ambos puntualizaban: “Pero queremos que se abran ya las nuevas dependencias porque la obra está terminada”.

Ante la consulta de Málaga Hoy, la Consejería de Salud indicó que continúa “gestionando el equipamiento” necesario para abrirlo. En respuesta a la queja de algún familiar incluso explicó que se están realizando “trámites técnicos y administrativos que, si bien no son visibles para los pacientes, son imprescindibles y se encuentran en su fase final”.

Pero la situación desespera a los profesionales que saben que a pocos metros de allí hay un área amplia para su asistencia, pero que está cerrada. “Es escandaloso. Los pacientes están hacinados pese a que hay un nuevo espacio ya terminado. Seguramente esperarán para inaugurarlo unas semanas antes de las próximas elecciones y así sacarse la foto”, se quejaba un profesional.

Comparado con la inversión realizada, el coste del mobiliario es menor. Unos 700.000 euros, según estiman fuentes consultadas. Las nuevas instalaciones permitirán duplicar con creces la capacidad actual del Clínico para dar más quimios, que es el cuello de botella por el que precisamente la Consejería de Salud decidió acometer la ampliación.

Para ello, trasladó el Hospital de Día de Oncohematológico de forma provisional a un espacio más reducido, en el que son actualmente tratados los pacientes. Pero, acabada la obra del nuevo, sigue sin entrar en funcionamiento. Su apertura no sólo requiere el mobiliario. Para poder duplicar realmente su capacidad, también precisará más personal. Y esa es otra razón a la que profesionales consultados atribuyen que siga cerrado.

El presidente de la junta de personal del Clínico, Juan Antonio Martos, reprochó que pacientes oncológicos estén “hacinados”, mientras las nuevas instalaciones continúan vacías y sin uso. El representante de todos los trabajadores del hospital recordó que desde que llegan hasta que terminan sus quimioterapias, los enfermos pasan más de cinco horas. “Tienen que estar amontonados, con mascarillas porque están con sus defensas bajas, muy cerca unos de otros. No tienen intimidad. Además, a veces vomitan por los tratamientos. Los pacientes son sumisos, no se quejan porque bastante tienen con su enfermedad. La atención oncológica es correcta, pero no es de recibo que no se abra de una vez el nuevo Hospital de Día”, opinó Martos. Recordó que hace unos días, con motivo de la Feria, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el delegado de Salud acudieron al Clínico a saludar a los enfermos. “Vinieron a sacarse la foto, mientras los pacientes siguen hacinados porque el nuevo espacio para las quimios no se abre”, protestó Martos.

El representante de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), José Aldecoa, también reclamó la apertura: “Cuando hemos solicitado información, el hospital nos ha indicado que ya no depende de ellos. Nosotros reivindicamos que se ponga en funcionamiento cuanto antes porque es un beneficio para los pacientes oncológicos”.