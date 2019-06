Más de 2.500 pacientes superarán el tiempo de espera en Barbarela

Hay 2.675 pacientes que llevan aguardando 45 días para ser vistos por un traumatólogo en Barbarela. Según lo estipulado en el decreto de tiempo máximo de espera, deberían tener su cita antes de los 60 días desde la derivación de su médico de cabecera. Faltan 15 y, si nada lo remedia, superarán el tope de espera de dos meses porque, salvo contadísimos huecos, ya no hay sitio en las agendas de Traumatología hasta mediados de septiembre.

No es la primera vez que el Centro de Especialidades San José Obrero, conocido popularmente como Barbarela, incumple los plazos máximos en esta especialidad. De hecho, pacientes y sindicatos han denunciado de forma recurrente en los últimos años demoras superiores a las fijadas en el decreto para la asistencia en Traumatología en este centro sanitario.

Es el caso de Carmen V. Su médica de cabecera del centro de salud de Delicias la derivó al traumatólogo el 23 de abril pasado por un dolor en el hombro que arrastra desde hace un año. La cita se la han dado para el 29 de agosto en Barbarela. Más de cuatro meses de espera cuando el tope está fijado, como máximo en dos.

“El hombro me duele. Puedo sobrevivir, pero no es agradable porque además del dolor, tengo el movimiento limitado. Para colmo, después de la cita vendrá la radiografía. Y tendré que seguir esperando. Está claro que o vas con el hombro partido o te aguantas”, reflexiona. Carmen ha llamado ya dos veces a Salud Responde. La primera le dijeron que las agendas estaban cerradas y no le adelantaron la cita. La segunda –volvió a telefonear este pasado viernes– le aclararon que ya no había citas hasta el 25 de septiembre.

UGT confirmó que Carmen no es la única perjudicada por esta situación. Según el sindicato, esos 2.675 pacientes llevan esperando ya 45 días y se pasarán de plazo porque no hay hueco hasta mediados de septiembre, salvo algunas citas sueltas que quedan el 6 y 7 de agosto. “En Barbarela, el resto de especialidades no van mal respecto a los decretos, pero en Traumatología el tope de 60 días no se está cumpliendo”, denunció una representante sindical de UGT.

Consultado por Málaga Hoy, el Clínico, del que depende Barbarela, señaló que lamentaba “la demora que puedan sufrir algunos de los pacientes de esta especialidad”. A continuación añadía que “la dirección trabaja en estos momentos en agilizar las agendas para dar respuesta a la gran demanda que se registra en este tipo de consultas de Traumatología”. Hace ya varios meses Barbarela incorporó a dos traumatólogos, pero las demoras siguen desbocadas.

El hospital lamenta las demoras y dice que trabaja en dar una solución a la situación

Para Carmen, esta situación demuestra que “las listas de espera no están mejor”. Hace un año, ya tuvo dolor en el hombro. Entonces su médica no la derivó. Le dio antiinflamatorios y mejoró. Pero los problemas reaparecieron y esta vez la facultativa de su centro de salud optó por enviarla a Barbarela. “Es que este dolor me limita. Si hasta tengo que dormir del otro lado”, explicaba.

Empieza a estar desesperada. En su centro de salud le indicaron que se dirigiera al Centro de Especialidades San José Obrero y pusiera una reclamación. Pero con dos niños y un trabajo no tiene mucho tiempo para papeleos. En Salud Responde le indicaron que llamara a Barbarela, al 951034021. Hizo una decena de llamadas a distintas horas, pero siempre comunicaba. En su caso, los 60 días se cumplen el 22 de junio. Y como ella, hay más de 2.500 personas que esperan una cita con el traumatólogo en los dos meses estipulados por el decreto.