Un experto afirma que la pandemia del coronavirus ha fortalecido enfermedades como la obesidad

El director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), Francisco Tinahones, ha asegurado que la pandemia actual del coronavirus ha "fortalecido" el aumento de la obesidad, las patologías cardiovasculares y los problemas mentales, como los trastornos depresivos o de ansiedad, y ha asegurado que permanecerán "durante bastantes décadas".

Estas enfermedades crónicas centran el curso 'Otras pandemias del siglo XXI', celebrado en el Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) y dirigido por el propio científico.

"La pandemia del COVID ha agravado y provocado su incremento en la población", ha declarado, ya que afecta prácticamente a todo el planeta y en "algunos países está llegando a tasas superiores al 25 por ciento".

El investigador ha explicado que la obesidad "no es un problema estético", sino una enfermedad asociada a una enorme cantidad de patologías contemporáneas y ha lamentado que carezca de importancia entre la propia población en general, los sistemas sanitarios y la clase política. Por ejemplo, ha apuntado que más del 80 por ciento de las personas que sufren la obesidad no la "viven" como una enfermedad. "Hay que luchar contra esa percepción", ha denunciado.

En este sentido, ha expuesto que la mayoría de los tratamientos médicos contra la obesidad no están financiados por los sistemas públicos de salud, algo que "no ocurre en otras patologías". "Los políticos no han incluido la obesidad como una enfermedad que hay que tratar con las mismas armas que la hipertensión y otras que azotan a nuestra sociedad en este momento", ha incidido.

Tinahones ha insistido en que, para tomar medidas preventivas que evite su incremento, debe abordarse desde una perspectiva de salud pública y no solamente sanitaria. También ha denunciado la falta de recursos suficientes para la investigación en nuestro país, cuya "tasa de financiación es una de las más bajas de Europa", según su experiencia.

El experto ha formado parte de una mesa redonda sobre el etiquetado frontal de los alimentos, del cual cree que se debe avanzar mucho más porque en la actualidad "no sirve al consumidor para elegir un producto saludable" y no toda la población tiene "conocimientos" para interpretarlos. Sobre esta cuestión ha valorado de forma positiva el sistema Nutriscore, que ha levantado polémicas de diversa índole en el último año, como sistema para comenzar a informar a los consumidores.

La relación entre paciente y médico

Por otro lado, el coordinador nacional de Psiquiatría de Asisa, José Abad, ha inaugurado el curso 'El futuro de la sanidad: el paciente', con una conferencia sobre la humanización de la medicina, lo que ha señalado como redundancia porque "la medicina en sí misma es imprescindiblemente humana".

A pesar de ello, ha expresado que cada vez hay "más deshumanización" porque la tecnología dificulta la relación "entre paciente y médico". En este contexto, ha señalado la robótica como el avance que puede provocar "mayor preocupación" entre médicos porque ayuda "en tareas mecánicas", pero a la vez "supone todo un reto para el ser humano" en cuestión de "afectos".

No obstante, ha asegurado que "humanizando la medicina" la tecnología "también se humaniza". Para resolver este "conflicto", arrastrado desde el siglo XIX, ha propuesto crear "diálogo". "La medicina está claramente deshumanizada en la medida que tratamos extraordinariamente bien al paciente como estructura física, pero descuidamos al paciente como persona, como identidad psicofísica", ha manifestado.

A su vez, el médico ha calificado de "problema muy grave" el aumento de carga asistencial del personal sanitario que también dificulta establecer la relación y que "no habrá humanidad" si no se dedica tiempo, regularidad, constancia y continuidad.

"Un claro desgaste" a nivel psíquico

Sobre la situación actual por la pandemia del COVID-19, el especialista en psiquiatría ha declarado que "hay un claro desgaste" a nivel psíquico, tanto en los pacientes como en el personal sanitario. Desde su experiencia ha explicado que las carencias y las dificultades que sufrían los profesionales sanitarios han "aumentado exponencialmente" y supone "un problema grave para los próximos años".

Al mismo tiempo, ha destacado la estimulación para buscar soluciones en situaciones novedosas como aspecto positivo durante la crisis. Este curso cuenta con el patrocinio de la Cátedra de Gestión e Innovación Sanitaria promovida por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y la Fundación Asisa.