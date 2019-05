Un patinete descontrolado arrolla a un hombre y le hiere una pierna en Málaga

Un patinete descontrolado arrolló el miércoles por la tarde a J. G, un hombre que estaba corriendo por la calle Corregidor Francisco de Molina y que, tras sufrir el impacto del aparato en la pierna, tuvo que recibir ocho puntos de sutura y deberá estar una semana de baja por un edema óseo.

El afectado explica a este diario que "salí a correr sobre las 20:00 el miércoles y vi que venía un chaval en un patinete a mucha velocidad, debió resbalar o algo, se cayó y el patinete con la inercia se vino directamente contra mí. Me dio en la tibia y empecé a sangrar mucho porque el corte me llegó hasta el hueso".

El conductor del patinete, de 29 años, iba por la acera y, aunque según explica la víctima en un primer momento intentó irse, finalmente se quedó con el herido. "El patinete era propio, no alquilado de ninguna empresa, me dijo que tenía un seguro que cubriría los gastos pero, por ahora, no me ha llamado nadie. Si finalmente no tiene seguro lo tendré que denunciar", afirma.

La víctima es policía nacional y está acostumbrado a ver heridas difíciles. "No paraba de sangrar, tenia un corte muy profundo y me hormigueaban los dedos de los pies. Llamé por teléfono a mi padre, me recogió en el coche y me fui a Urgencias. Allí me hicieron una prueba de sensibilidad en la pierna, que afortunadamente no he perdido, me dijeron que tenía un edema óseo y me pusieron ocho puntos. Aún me duele bastante la hinchazón del hueso por dentro", relata.

Aparte del dolor, J. G tendrá que estar, por ahora, una semana de baja. "Es además un fastidio porque tengo hijos, trabajé el fin de semana pasado con las elecciones y ahora no puedo hacer nada porque no puedo coger el coche ni andar mucho", lamenta.