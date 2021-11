Los patinetes de Voi en Málaga, no aptos para usuarios con una copa de más

El operador de movilidad Voi Technology, que gestiona patinetes eléctricos en las ciudades de Sevilla y Málaga, ha presentado un sistema que evita que las personas ebrias o que no estén en condiciones no usen sus vehículos, ya que la aplicación para hacerlo no se lo permitirá si no pasan una prueba.

En un comunicado, la empresa sueca ha explicado que se trata de un sistema denominado “prueba de reacción”, que trata de evitar que los usuarios conduzcan bajo los efectos del alcohol.

La aplicación pide a los usuarios superar un test en el que deben pulsar una serie de iconos en la pantalla en una frecuencia aleatoria y superar una puntuación establecida y lo deben superar para poder usar el patinete.

Por otro lado, Voi ha creado un Panel de Impacto para mostrar a sus usuarios las emisiones que ahorran al medio ambiente con cada viaje en patinete.

Según sus datos, desde 2020 los usuarios de la plataforma han sustituido 11 millones de viajes en coche y han evitado que más de 3.000 toneladas de emisiones de carbono y casi 1.750 kilos de partículas PM2,5 lleguen a la atmósfera.