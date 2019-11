Patricia Rueda ha vuelto a ser elegida diputada al Congreso por Málaga representando a Vox en las elecciones generales del pasado domingo.

Ha sido la cabeza de lista tanto el 28 de abril como el 10 de noviembre en esta provincia y, tras los comicios, le acompañará también el número 2, Rubén Manso.

–¿Esperaba un resultado tan positivo de Vox en Málaga?

–Agradezco a los 160.000 malagueños que han confiado en nosotros y a todos los afiliados y simpatizantes que han hecho un gran trabajo en nuestras mesas informativas porque queremos que todos los malagueños conozcan de verdad qué es Vox. Respecto a las elecciones de abril hemos crecido casi un 8%. Estoy contenta porque hace 11 meses no teníamos representación en ninguna institución y hoy somos la tercera fuerza política en España con 52 diputados. Y dos diputados de Vox por la circunscripción de Málaga van a trabajar mucho y duro por Málaga y por España.

–¿A qué cree que se debe este éxito electoral?

–Estamos todos muy cansados de mala gestión, de despilfarro, de que nos lleven de nuevo a elecciones porque son incapaces de ponerse de acuerdo porque le preocupan más los sillones que los españoles, hemos visto imágenes muy tristes en Cataluña... Málaga y los españoles con su voto han dicho basta. Nosotros defendemos una representación muy real y fidedigna de lo que quiere el pueblo español. Estamos protagonizando un cambio político y cultural en el que tenemos derecho a defender nuestras ideas, que son familia, valores, vida, la unidad de España, no al despilfarro o no a las trabas burocráticas. Durante la campaña he intentado comunicar esas medidas porque son reales como cuotas de 50 euros para los autónomos, bajar los impuestos a los empresarios que son los que generan empleo, ayuda para las familias numerosas, supresión de impuestos como sucesiones, patrimonio o plusvalías. Nuestras medidas son de sentido común y ahora que se escucha nuestra voz y que se está viendo nuestro trabajo de los concejales, de los parlamentarios andaluces o del Congreso, los malagueños y los españoles se han dado cuenta de que Vox dice y cumple.

–Se les critica por sus medidas sobre la violencia de género pero no les ha pasado factura electoral.

–Se nos ataca por la violencia de género, diciendo que somos xenófobos, llamándonos extrema derecha constantemente, me han llamado fascista, se nos sigue atacando a mí y a todos los afiliados. Se nos ataca pero solo hay que conocer nuestras medidas para saber que no es así. Nosotros defendemos a todos. La violencia para nosotros no tiene género. Defendemos una ley que proteja a mujeres, a hombres, a niños o a ancianos. Nos llaman machistas pero en los debates la única mujer cabeza de lista con representación en el Congreso era de Vox. Tenemos medidas en nuestro programa para ayudar realmente a las mujeres. A las mujeres se les ayuda cuando se defiende una cadena perpetua para violadores y asesinos; trabajando para que autónomas y empresarias tengan las mismas oportunidades; con medidas que impulsen la natalidad y que no tengan que renunciar a ser madres para mantener su puesto de trabajo... A las mujeres se les defiende en todo momento y sin distinción de género, porque nuestra Constitución no habla de género sino de sexo.

–Estuvieron hasta el último momento con la posibilidad de obtener un tercer diputado por Málaga. ¿Fue frustrante no conseguirlo?

–Nos hubiese encantado que Patricia hubiera entrado como número 3 en el Congreso porque ha hecho un gran trabajo. Lo importante es ver dónde nos encontramos ahora y hacia dónde vamos. Me gustó mucho lo que dijo nuestro presidente, Santiago Abascal, de que miramos al futuro con optimismo pero sin euforia, trabajando con responsabilidad, honradez y dignidad. Ya estamos trabajando a tope.

–Puede haber otra vez un bloqueo político. ¿Qué cree que pasará?

–Los políticos tienen que trabajar por lo mejor para España. Al haber logrado nosotros esos 52 escaños podremos recurrir todas las leyes liberticidas que otros han dejado pasar. No hacemos valoraciones de posibles pactos. Es el momento sí o sí de que todos los políticos se pongan a trabajar y se preocupen realmente por Málaga y los españoles.

–¿Teme que pueda haber otras elecciones?

–Acabamos de salir de unas que nos han costado 167 millones de euros y el país está bloqueado. Hay que hacer las cosas bien ya sí o sí. Yo pienso que somos una alternativa patriótica que demanda la restauración del orden constitucional y la igualdad de los españoles, libertad frente a mordaza y que quiere concordia frente a viejos odios. Eso es lo importante.