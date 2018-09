La patronal mira la propuesta municipal con recelo y los hoteleros la aplauden

La patronal de viviendas turísticas mira con cierto recelo la propuesta de la Junta de Gobierno local de aplicarles una tasa de basura y los hoteleros la aplauden, pero la consideran insuficiente. "Las tasas tienen que estar bien justificadas. Tendría sentido si hay datos que corroboren que un turista en una vivienda de uso turístico genera más basura que una familia en una residencia normal. Sin embargo, eso es difícil de medir y no creo que una vivienda turística genere más residuos que una vivienda residencial porque nosotros no damos servicio de restauración u otros que sí pueda prestar un hotel", comentó ayer Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avva).

Pérez-Lanzac indicó que no hay viviendas turísticas con más de 12 plazas porque la ley lo impide, por lo que el canon de 255,6 euros para ese tipo de inmuebles no se aplicará. También reconoció que en la asociación no habían tenido tiempo de valorar aún la propuesta porque fue lanzada por el Consistorio ayer por la mañana, aunque subrayó que los propietarios de las viviendas no tendrían inconveniente en abonar esa tasa -como ya hacen los hoteles o los apartamentos turísticos- siempre y cuando sea una medida justificada. El presidente de Avva dijo que, por ahora, no hay una tasa de basura a las viviendas en otros municipios españoles, sino solo una ecológica en Baleares y otra turística en Barcelona.

Francisco Moro, responsable de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) en Málaga capital, sí vio con buenos ojos esa tasa " antes eran alquileres entre dos personas pero ahora son negocios y tienen que pagar sus impuestos como el resto, no solo de basura, sino también de IVA o que las camareras de piso estén reguladas por el convenio de hostelería como los hoteles". En este sentido, Moro cree que aplicar solo una tasa de basura se queda corto.