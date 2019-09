Peritos dudan de una prueba de ADN en el caso de Lucía Garrido

Los peritos expertos en biología que declararon este martes en el juicio por el asesinato de Lucía Garrido, hallada muerta en 2008 en la finca en la que residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, discreparon sobre la prueba de ADN realizada a muestras extraídas de una llave de la vivienda y los análisis realizados en 2016, que apuntaron al acusado como presunto autor material.

Un jurado popular juzga desde la pasada semana por este crimen a cuatro hombres, como son el pregunto autor material, dos ex agentes de la Guardia Civil, y la expareja de la víctima, a quien por el momento no acusa la Fiscalía, pero sí las acusaciones particulares, que representan a la familia, por los delitos de asesinato en calidad de inductor y malos tratos habituales.

Así, los agentes de la Guardia Civil que hicieron un primer informe en 2009 sobre estas muestras extraídas de la llave han señalado que “no se detectó ADN humano” y, aunque han reconocido que la técnica no era entonces tan avanzada como luego, han apuntado que “guardar extractos que no tienen perfil humano no tiene mucho sentido” y no se suele hacer.

No obstante, estos peritos han dicho desconocer si estas muestras analizadas y que dieron negativo en 2009 fueron eliminadas o se conservaron para poder hacer un reanálisis posterior, porque no era su competencia guardarlas ni hicieron dicho estudio en 2016; apuntando que si los peritos que lo hicieron lo dicen “así será”.

Por otro lado, el abogado de la ex pareja de Lucía Garrido declaró en la sesión de este martes que otro de los procedimientos contra su cliente, en este caso por matar a dos colombianos que irrumpieron encapuchados en su finca un año después de la muerte de Lucía, ha sido archivado. La juez mantiene que actuó en “legítima defensa” cuando abatió a las víctimas, que entraron en su finca.