El personal de los centros docentes de Málaga, el siguiente en la lista para la vacuna

El personal de los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de Málaga es el siguiente en la lista para ponerse la vacuna contra el coronavirus. La Junta de Andalucía anunció este viernes que prevé iniciar la inmunización de estos trabajadores la próxima semana. Pero debido que la provincia de Málaga es la única de la comunidad autónoma en la que no habrá clases dado que es Semana Blanca, enfermeros de Atención Primaria daban por hecho que la inoculación será ya a principios de marzo.

La Delegación de Salud no tenía instrucciones aún del SAS si –teniendo en cuenta esta situación diferente de Málaga en el calendario escolar– la vacunación debe arrancar esta semana o la próxima. Pero lo cierto es que, son los que siguen en la cola para inmunizarse.

A este colectivo se le pondrá la vacuna de AstraZeneca. Pero dado que esta marca sólo se administra a menores de 55 años, también se esperan instrucciones sobre el personal de los centros educativos que supere esa edad. Tampoco se ha definido aún la logística acerca de si los sanitarios se desplazarán a los centros educativos –como ya hicieron para hacer los test de antígenos– o si el personal de Infantil, Primaria y Secundaria tendrá que acudir al centro de salud de referencia del colegio o el instituto. En caso de que se opte por la primera opción, no hay problema porque –a diferencia de la de Pfizer–, la vacuna de AstraZeneca es muy estable en los desplazamientos.

Mientras, Atención Primaria de la provincia continúa con la inmunización de los mayores de 80 años que no están en residencias y pueden desplazarse hasta el centro de salud. Para aquellos que tienen algunas dificultades de movilidad, pero pueden acudir porque son trasladados en coche por sus familiares, esos centros sanitarios habilitan una zona de aparcamiento a fin de que puedan permanecer allí los 15 minutos posteriores a la inoculación por si hubiera efectos adversos.

“El SAS nos ha facilitado los listados de los mayores de 80 años y vamos llamando por orden de edad”, explica María Eugenia Valdés, coordinadora de Cuidados de Enfermería del centro de salud La Roca y responsable de Covid del Distrito Sanitario Málaga. Avanza que también en los próximos días recibirán la lista de los mayores de 80 años pertenecientes a mutuas –como Muface, Mugeju o Isfas– para administrarles la vacuna en los centros de salud.

“Al mismo tiempo que se le pone la primera dosis, se le da cita a las tres semanas para la segunda”, precisa Valdés. Aclara que estas personas mayores no deben llamar al centro de salud para no colapsar los centros. Y explica: “Nosotros los iremos citando, pero tenemos que seguir el orden de edad”. Y ese orden es descendente. Por eso, esta semana recibió su primera dosis Ángeles, de 104 años. Todavía no se vacuna a los mayores de 80 con gran dependencia que viven en sus casas porque la vacuna de Pfizer que se administra al colectivo es inestable y hay dudas sobre su seguridad en esos casos.