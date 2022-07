Seis personas esperan en Málaga la eutanasia, una desde hace casi un año

Seis personas están esperando en la provincia de Málaga poder acogerse a la eutanasia; una de ellas desde agosto del año pasado. La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) insiste en denunciar las dificultades para ejercitar este derecho en Andalucía, pese a que es una práctica legal en España desde junio del año pasado. Como prueba de ello, desde la organización se recuerda el reciente caso de un sevillano, enfermo terminal de cáncer, que se ha suicidado ante la demora para que se diera luz verde a su eutanasia.

Según la información de DMD, en la provincia al menos se ha aplicado en un par de ocasiones. Pero por desconocimiento u objeción, los médicos son reacios a ponerla en práctica. “No hay voluntad política de que funcione la ley. No funciona porque no les interesa que funcione”, critica la representante de la asociación en Málaga, Eva Camps, en alusión a la Junta de Andalucía. Sobre el tema, la Administración autonómica defiende que “se cumple escrupulosamente la ley” y que su prioridad son los Cuidados Paliativos.

Desde DMD se insiste en que hacen falta cuatro pilares para que la aplicación del texto legal responda a la demanda de los afectados y que estos no se pierdan en limbos burocráticos: formar a los médicos, informar a los usuarios de ese derecho, establecer protocolos para que los facultativos tengan seguridad jurídica y crear equipos de profesionales referentes a los que los sanitarios puedan consultar sus dudas o pedir ayuda en caso necesario.

“Está todo inventado, no hay nada que inventar. Hay comunidades autónomas que han creado equipos de profesionales referentes –médicos y enfermeros– a los que acudir”, sostiene. Pero en Andalucía esa estructura no se ha creado. Aunque no están previstos en la ley, ya se han puesto en marcha en algunas autonomía y es una reivindicación de DMD.

Camps advierte que Andalucía “está a la cola” de España en la aplicación de la eutanasia. De hecho, suma menos personas acogidas a esta práctica que Euskadi, cuando el territorio andaluz cuadruplica la población vasca. Desde DMDse asegura que en Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Cantabria, la ley “funciona”. Algo que, aseguran, no ocurre en el caso de Andalucía y Madrid. “Y no hace falta mucho dinero para su aplicación, sólo se necesita voluntad política”, sostiene Camps.

España es el sexto país del mundo que regula la eutanasia. El solicitante debe pedirlo a su médico de referencia y ratificar su intención a los 15 días. Este profesional debe acudir a un facultativo consultor, que tiene que ser especialista en la enfermedad que padece el paciente, pero no formar parte de su equipo médico. Una vez que tiene su visto bueno, el tema debe ser debatido en la Comisión de Garantías que puede aceptar o rechazar la petición.

Rechazada por unos sectores sociales y largamente reivindicada por otros, la ley contempla el derecho a la eutanasia para aquella persona que sufra un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o padezca una enfermedad grave e incurable, en ambos casos causante de un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable.

El primer caso en el que se aplicó en la provincia de Málaga fue el de un hombre, español, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Fue a principios de marzo.