Piden 34 años para un hombre por asestarle 64 puñaladas a ex mujer y acuchillar a su hijo en Fuengirola

Un hombre se enfrenta a una petición fiscal global de 34 años de prisión por asesinar a su ex mujer tras asestarle sesenta y cuatro puñaladas e intentar matar a su hijo, de 16 años, tras darle dos cuchilladas en el cuello cuando fue sorprendido agrediendo a su madre. El procesado será juzgado el lunes en la Audiencia Provincial de Málaga por la Ley de Jurado y se le acusa de un delito de asesinato con la circunstancia de alevosía y ensañamiento y homicidio en grado de tentativa, según el escrito fiscal, al que ha tenido acceso EFE.

En ambos casos ha concurrido el agravante de parentesco y también se solicita por el asesinato, diez años de libertad vigilada y, por la tentativa de homicidio, prohibición a aproximarse a su hijo, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro a una distancia inferior a 500 metros durante quince años y libertad vigilada cinco años más. El acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental que se inició en la etapa adolescente y el matrimonio duró 24 años aproximadamente, tiempo en el que tuvieron un hijo.

Dadas las desavenencias entre la pareja, la mujer decidió dar por finalizada su relación y en octubre de 2018 abandonó junto con su hijo el domicilio familiar y se fueron a la localidad de Fuengirola. El fiscal mantiene que el acusado acudía casi a diario al domicilio de su ex mujer con la excusa de ver a su hijo, y aunque esas visitas desagradaban tanto a ella como a su hijo, las permitía porque creía que debía hacerlo al ser el acusado el padre de su hijo.

El 12 de enero de 2019, sobre las 18.50 horas, el procesado acudió al domicilio y entabló una discusión con su expareja cuando se encontraban en la cocina de la vivienda. En un determinado momento, "de forma sorpresiva" se dirigió a ella con un cuchillo de cocina y comenzó a apuñalarla por todo el cuerpo: tronco, brazos, piernas, cara (la mayoría) y cuello sin que ella pudiera oponerse al "violento y sorpresivo ataque".

El fiscal señala que las 64 puñaladas se las propinó mientras estaba viva, tuvo un "sufrimiento innecesario" dado el elevado número de lesiones producidas y las zonas del cuerpo en las que se infligió, "siendo innecesarias algunas de ellas para causarle la muerte, por lo que sufrió una agonía durante el desangrado".

Además le seccionó ambas venas yugulares, lo que unido al resto de lesiones le provocó un choque hipovolémico posthemorrágico que causó la muerte a la mujer en un espacio de tiempo no superior a los cinco minutos, una vez finalizada la agresión. El hijo estaba en el interior de su habitación, con la puerta cerrada y los cascos puestos pero en un determinado momento escuchó los gritos de su madre y al llegar la vio en el suelo sobre un charco de sangre; el acusado la sujetaba por los brazos y las piernas mientras la acuchillaba reiteradamente.

El joven trató impedir que su padre continuara apuñalando a su madre y le propinó varias patadas en la cabeza al tiempo que le decía "papa no, papa no". En ese momento, el acusado, siempre según la versión del fiscal, se incorporó e impulsado por el ánimo de matar a su hijo le asestó dos cuchilladas en el cuello, a la altura de la vena yugular, si bien el menor pudo esquivar el ataque y "preso del pánico" abandonó la vivienda gritando y pidiendo ayuda. Su padre le persiguió escaleras abajo pero no logró darle alcance por lo que se volvió a la vivienda y cerró la puerta dificultando la posibilidad de que la víctima pudiera ser auxiliada y huyó del lugar.