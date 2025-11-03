Piden ayuda para Leonor, de 14 años y con tumor cerebral inoperable en Benalmádena: "Son 40.000 euros con vacuna en Alemania"

Leonor, una joven de 14 años residente en Benalmádena, fue diagnosticada el pasado febrero de un tumor cerebral inoperable. Desde entonces, su familia y allegados tratan de buscar la forma de curarla o de mejorar su calidad de vida, sin poder recurrir a la quimioterapia o radioterapia de forma efectiva y con una única esperanza: un tratamiento en un centro especializado de Alemania, que incluye una vacuna personalizada para su patología.

"Tiene un astrocitoma difuso (tumor cerebral sin borde definido) que está en un sitio muy profundo del cerebro y no se puede operar, le haría más daño que bien. Lo único posible es un tratamiento en Alemania que cuesta 40.000 euros. Nosotros somos una familia trabajadora y solo tenemos un sueldo normal", destaca Milena Temelkova, su madre.

Según explica Temelkova a este periódico probarían, si alcanzasen la cifra necesaria, a curarla en una clínica ubicada en Alemania que trabaja con inmunoterapia para tumores cerebrales desde hace 20 años y en la que se elabora "una vacuna especialmente hecha para ella", acompañada de otros tratamientos.

"Parten de un estudio molecular en su sistema inmune y deciden lo que necesita. Esta vacuna está funcionando en algunos casos, hacen células que van a en contra de las células con esta mutación", incide.

Una enfermedad que les ha cambiado la vida

Temelkova, de origen noruego, vino junto a su hija Leonor ocho años atrás y hasta que empezó a manifestar síntomas el pasado noviembre habían vivido con normalidad, con su niña instalada en un colegio noruego de Benalmádena, y ella trabajando en una asesoría inmobiliaria para extranjeros. La enfermedad ha cambiado su forma de vida y ahora buscan la forma de abordarla e impedir que el cáncer, de tipo 2, siga avanzando.

"Ella bailaba con un nivel alto, surfeaba, y ahora nada de eso. Puede moverse por la calle y la medicación para crisis epilépticas le ayuda. Se mueve pero es diferente, no totalmente normal. Puede hablar, pero a veces le cuesta y está cansada, además está cogiendo cada virus y bacteria porque su sistema inmune está muy débil a causa del tumor", recalca su madre.

Respecto a ello, también describe a Leonor como una joven "muy alegre y activa generalmente" que al conocer la noticia llegó a estar "muy mal y con depresión", y que ahora, pasados unos meses, los días más difíciles para ella son los que tiene cita con los médicos, sobre todo "cuando le dicen que no hay tratamiento" o cuando está en casa pensando en la enfermedad. Los mejores, en cambio, son los que está en el colegio "donde tiene amigos, donde está tan bien que piensa que está sana y le ayudando para que no tenga estrés", cuenta.

Recaudación, necesaria para el tratamiento

La idea, según describe, es poder iniciar el proceso en Alemania en noviembre, pero para poder hacerlo necesitan de entrada "31.500 euros" y posteriormente "unos 1.500 euros durante 5 o 6 meses", para continuarlo. Por el momento, gracias, en gran medida, a su página de recaudación en la web gofundme.com ha conseguido reunir unos 12.000 euros.

Así, por otro lado, cuentan con la ayuda de la asociación El Vuelo de las Libélulas de Benalmádena, que estima haber recaudado hasta ahora "unos 3.000 euros" con bizum abierto, eventos y otras iniciativas solidarias.

"Les contacté al ver el caso en redes sociales, me reuní con la madre para ver el caso y empecé a solicitar ayuda y colaboraciones de empresas de por aquí. Cuando nos enteramos de la cuantía de lo que necesitaba dijimos que era imposible una sola cena y aquella misma tarde nos lanzamos a prepararle un evento", relata a Málaga Hoy, la presidenta de la asociación El Vuelo de las Libélulas, María Del Prado González.

Comenzaron con el diseño de pegatinas solidarias con un logo especial con las que han colaborado los comercios y la inauguración de una pista de hielo, que se ofreció desinteresadamente y ha reunido "336 euros". Esperan celebrar dos eventos próximos: una verbena solidaria con la colaboración de hostelería y asociaciones en el Arroyo de la Miel, contando con artistas locales y de Il Divo Hoffman, y bajo la presentación a cargo de Manuel Sarria; y una cena benéfica en el restaurante La Niña Bonita con un precio de 70 euros (50 de cena y 20 de donativo) abierto para el que quiera y solicitable por medio de su web oficial.

Sumado a ello, el que quiera puede colaborar con donativos en la web de gofundme.com a cargo de la familia o por medio de Bizum solidario al 08672 indicando en el concepto la palabra Leonor promovido por la asociación El Vuelo de las Libélulas, que dedica lo recaudado a la causa.