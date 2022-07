Pinos de Alhaurín, la zona con mayor actividad del fuego

La lucha contra el gran incendio en la Sierra de Mijas que lleva casi dos días castigando especialmente a los municipios de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande se centra ahora en Pinos de Alhaurín. Allí está concentrado la mayoría del dispositivo terrestre y se están utilizando los medios aéreos para intentar doblegar a este incendio forestal que está arrasando unas 1.900 hectáreas y que mantiene a 650 viviendas desalojadas.

"La zona más activa en estos momentos es la de Pinos de Alhaurín en Alhaurín de la Torre. Es un barranco muy profundo, muy inaccesible y con muchísima carga de combustible pesado", ha explicado esta mañana Alejandro Molina, subdirector del Centro Operativo Provincial del Infoca en Málaga tras una nueva reunión en el puesto avanzado de mando.

La noche ha sido difícil y se han producido varios sobresaltos. No obstante, las caras hoy son otras. "No hay más llama en todo el perímetro del incendio, hay dos sectores en los que ya no hay llama, otro estará en breve consolidado y lo más complicado está en Pinos de Alhaurín", insiste Molina, quien afirma que "no es descartable" que este domingo pudiera quedar el incendio estabilizado aunque dependerá de varios factores, especialmente los meteorológicos. "Ahora sube la temperatura, la humedad relativa es inferior al 30% y eso favorece la reactivación de puntos calientes. Probablemente haya además un ligero aumento del viento en la zona alta por la brisa marina y la componente orográfica por lo que no descartamos nuevas reactivaciones pero con toda seguridad con menor intensidad que ayer", ha añadido.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha explicado que "el incendio sigue activo pero se ha podido sellar bastante perímetro gracias a los magníficos fuegos técnicos que han hecho los bomberos durante la noche". Crespo ha precisado que en estos momentos hay 8 medios aéreos operativos y en todo el día serán 18. Ya hay un avión anfibio facilitado por el Estado y se confía en que este domingo se pueda incorporar un segundo.

Mejora el incendio y cada vez más vecinos pueden volver a sus casas. Anoche, sobre las 0:00, se permitió el regreso a sus hogares a los residentes de Alhaurín Golf, La Chichara, San Jorge y Ardalejo y esta mañana se ha decidido dar el permiso a los habitantes de Buenavista. Ayer había 1.500 viviendas desalojadas y en estos momentos quedan 650 de Puerto Pescadores y El Chorro en Alhaurín el Grande y Pinos de Alhaurín en Alhaurín de la Torre. En este sentido, el viceconsejero de Interior, Antonio Sanz, ha precisado que quedan alojadas 29 personas en el pabellón municipal de Alhaurín el Grande y 4 en el polideportivo de Alhaurín de la Torre.