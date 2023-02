Los pisos turísticos exigen al alcalde de Málaga "más respeto" para un sector que "genera 398 millones de euros"

"Malestar e indignación". Es lo que ha provocado en el sector de los alojamientos turísticos las declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del pasado martes cuando se refería a esta industria como “un problema” y aseguró que desea ponerle coto y que prefiere “más los hoteles que las viviendas turísticas”.

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha recibido estos días multitud de mensajes de sus asociados quejándose del trato discriminatorio de De la Torre, según informan en un comunicado, y el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), Miguel Ángel Sotillos, ha afirmado al respecto: “Estimado alcalde de Málaga, cuando le apetezca hablamos de impacto real en la ciudad de lo que generan ambas opciones y los impuestos que la ciudad recibe. Déjenos mostrarle el interior poco conocido de la vivienda turística y su ecosistema y dónde va el dinero que gasta el turista y desde dónde viene.”

AVVAPro está en total desacuerdo con las "desafortunadas" declaraciones del alcalde de Málaga en contra del sector, que en 2022 generó solo en la capital un impacto económico de 398 millones de euros, según cifras aportadas por la propia asociación. Entre otras cuestiones, De la Torre confesó que siempre hace “una apuesta más por el crecimiento en hoteles que en vivienda turística, porque pienso que se genera más empleo directamente en los hoteles que en la vivienda turística”.

La Junta de Andalucía habilitará a los ayuntamientos andaluces para que controlen en su planeamiento la proliferación de viviendas con fines turísticas en sus términos, siempre que argumenten razones de "interés general". También las comunidades de vecinos podrán impedir esta actividad en sus inmuebles. Son las principales novedades de la normativa que prepara el Gobierno autonómico ante la "demanda social" que ha provocado un fenómeno que ha "distorsionado el modelo turístico de Andalucía"

El secretario general de AVVAPro, Álvaro Graciani, argumenta que hay que matizar esa afirmación: “En primer lugar habla de empleo directo, no de empleo indirecto, y esa es la clave. Y en segundo lugar obvia la variable más importante que es la generación de riqueza”.

“En las viviendas turísticas –continúa Graciani– la generación de riqueza es mucho más horizontal que en un establecimiento hotelero, su distribución es mayor pues va a un mayor número de personas, ya sea por ser propietarios de los inmuebles y empresas gestoras (de manera directa); empresas de limpieza, de suministros, fotógrafos, empresas de mantenimiento y reparaciones, de marketing, empresas TIC en relación con el sector alojativo, profesionales del sector (de manera indirecta)”.

La acusación reiterada de provocar el vaciado del centro histórico ha sido contestada por la asociación: “Cuando empezamos a trabajar en Málaga hacía mucho que el centro se había vaciado y quedado sin vida. También había muchos problemas de molestias a los vecinos por el ocio nocturno, ¿o acaso los problemas en el entorno de la Plaza Mitjana, por los que ha sido condenado el Ayuntamiento, se deben al turismo? Nadie quería vivir en el centro y ahora resulta que lo hemos vaciado nosotros”.

Así como el encarecimiento de los precios del alquiler de larga estancia. “Si nos limitan o nos prohíben el precio del alquiler en la ciudad no va a bajar, igual que no ha bajado en Barcelona, Madrid o Mallorca, donde no dejan de subir los precios a pesar de que la vivienda turística lleva años limitada”.

El impacto de los apartamentos y viviendas turística

Andalucía cuenta con 126.250 alojamientos turísticos y con 618.926 plazas (de las que más del 50 por ciento se encuentran solo en la provincia de Málaga, con 69.856 viviendas y 347.663 plazas), y recibe en torno al 45 por ciento de todas las reservas de estas características en España. El 50 por ciento de todas las plazas de alojamientos de Andalucía son apartamentos y viviendas turísticas y casas rurales, lo que da una idea de la enorme trascendencia de este sector para la economía de la región.

El mercado de la vivienda turística "suele producir un cliente satisfecho y fiel, con gran volumen de demanda y con una repercusión muy favorable" para la generación de empleo, emprendimiento, innovación y oportunidades en el entorno más cercano, pues está comprobado que su estancia supone un impacto positivo en el comercio de proximidad como la restauración, el alquiler de coche y otros servicios, ya que 6 de cada 10 euros (el 60 por ciento) que gastan los visitantes se realizan en compras, productos y servicios del comercio local. El gasto medio total de viaje por usuario de vivienda turística es de 2.051 euros.

Otro efecto beneficioso de los apartamentos y viviendas turísticas es que ayudan a la desconcentración de áreas saturadas (el 48 por ciento de los usuarios elige alojarse en las afueras) y la desestacionalización de la demanda, según aseguran desde la asociación.