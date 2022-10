Un policía malagueño en prácticas salva la vida de una niña de cuatro años que no respiraba

En marzo, Iván Mérida aprobó las oposiciones de Policía Local y, desde entonces, se encuentra realizando prácticas en la comisaría de La Línea de la Concepción (Cádiz). Pese a su corta trayectoria profesional, este malagueño ha conseguido salvar la vida de una pequeña de cuatro años que no conseguía respirar.

Este martes, Mérida se encontraba en la Unidad de Atestados cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta, relata a este periódico. Tras abrirla, encontró a un padre "desesperado" que solo consiguió articular: "¡La niña no respira, la niña no respira. No puedo verlo!", manifiesta el agente mientras recuerda que el progenitor de la menor se marchaba sobrepasado por la situación.

Acto seguido, el agente intentó abrir las vías respiratorias a la menor. "Comencé a darle golpes en la espalda y abrirle la boca para que le pasara el aire", explica. Sin embargo, la niña continuaba inconsciente y sin respirar; fue entonces cuando le practicó la reanimación cardiopulmonar. "Transcurrieron alrededor de dos o tres minutos hasta que la pequeña finalmente abrió los ojos y empezó a mover las manos", un instante que "se hizo eterno", reconoce.

Una vez la menor recuperó la consciencia y consiguió respirar, la colocó en posición lateral hasta que el 061 se desplazó hasta el lugar, pues otros policías locales habían activado en el transcurso de la maniobra de Mérida a los servicios sanitarios.

Aunque el malagueño asegura que en la Academia imparten multitud de cursos de reanimación, tanto con adultos como con niños menores, y había practicado bastante, en el momento de la acción "hay que tener mucha sangre fría" y ser optimista, "hay que pensar que todo va a salir bien". No obstante, reconoce que es "una situación muy complicada".

Además de la preparación para la Policía Local, Iván Mérida también ha trabajado cinco años como socorrista y vigilante de playa, por lo que ya se había enfrentando anteriormente a alguna emergencia de características similares. "En ese tiempo me enfrenté a situaciones complicadas, como infartos de personas mayores", señala. Si bien, nunca había asistido a una niña tan pequeña.

Una vez reanimada, el padre de la menor se marchó con ella en la ambulancia hasta el hospital donde fue trasladada, donde aún permanece pues, aunque se encuentra estable, los médicos están practicándoles diversas pruebas. Horas más tardes, el hombre regresó a la Jefatura de la Policía Local de La Línea para agradecer al agente malagueño que salvase la vida de su hija. "Me dio un abrazo y a día de hoy seguimos teniendo contacto para ver cómo evoluciona su niña", indica.

La vocación de Iván Mérida por preservar la seguridad ciudadana y servir a los demás viene de familia. Su padre, también policía local en Fuengirola, y su tío, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, le han inculcado la pasión por esta profesión. Por ello, antes de finalizar el grado en Derecho que estaba cursando, ya comenzó a prepararse la oposición. La satisfacción que siento es "enorme", reconoce. Entre muchas cosas, por el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros, añade.