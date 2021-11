Así fueron las ponencias de Andalucía Management: de la digitalización a la geopolítica

La digitalización, la sostenibilidad, la tensión China-EEUU, la inflación y el cambio climático fueron algunos de los temas que se abordaron en la XII edición de Andalucía Management, el mayor encuentro de directivos de Andalucía. Este es el resumen de las intervenciones:

Silvia Leal: "Esta es la era del aprendizaje; o aprendes o te vas a la cuneta"

Socióloga, asesora de la Comisión Europea y experta en tendencias de futuro, Silvia Leal ve con claridad tres tendencias de futuro: la digitalización, la lucha contra el cambio climático y el avance de la realidad aumentada. Respecto a lo primero, aseguró que el 65% de las empresas que quieren digitalizarse no encuentran personal con conocimientos.Por eso aconsejó a los directivos “reciclar el talento que tienen dentro (de las empresas), porque así se les dará prosperidad a los trabajadores”. De lo segundo, la lucha ambiental, aseguró que va a ser fundamental el internet de las cosas –los sensores para medir el impacto– pero también dijo que la tecnología no es lo más importante. “Lo fundamental es el plan de negocio –afirmó–; si pongo una tecnología, tiene que ser para algo; si no sé lo que voy a hacer con ella es mejor esperar”.

La tercera pata de ese futuro que Leal cree que vendrá sí o sí es la realidad aumentada y la virtual. Y aludió, por ejemplo, al metaverso anunciado por Marc Zuckerberg, fundador de Facebook, un mundo artificial donde se podrán hacer las mismas cosas (incluida consumir) que en el real. Sony va a invertir, también, 1.000 millones de dólares en un mundo paralelo, y Apple 400 en incorporar la realidad aumentada a sus dispositivos. “Esta tecnología nos permite ponernos al mismo nivel en experiencias con los clientes que Netflix o cualquier videojuego”, afirmó Leal, quien consideró que para afrontar estas tendencias el aprendizaje es fundamental: “hemos entrado en la era del aprendizaje. O aprendes o te vas a la cuneta”, concluyó.

Socorro Fernández: "Las empresas deben lograr la confianza de su entorno"

Se acabó el tiempo en que el único objetivo era obtener beneficio económico. “Ya no se concibe el capitalismo de los accionistas, el rentista, tiene que haber algo más”, afirmó Socorro Fernández, CEO de OFG Comunicaciones. Ese algo más es “la creación de valor, no solo económico, sino también social y ambiental”. En resumen, “las empresas deben conseguir la confianza de su entorno”, que son consumidores, proveedores, inversores, territorios donde están implantadas y también los accionistas.Porque Fernández lo tiene claro:“Una empresa que no es rentable no es sostenible”. El beneficio es también, pues, un objetivo, aunque no el único. Para ella, la apuesta por la sostenibilidad –que debe ser estratégica– “no debe verse como una carga sino como una palanca para diferenciarse de los demás”. “Esto va de números –dijo–; las empresas sostenibles tienen un comportamiento financiero mejor que las que no lo son”.

Josep Piqué: “China y EEUU están en un juego que recuerda a la guerra fría”

El empresario y ex ministro Josep Piqué llevó la geopolítica a Andalucía Management. Y su tesis fue que la tensión entre China y EEUU sigue creciendo, hasta el punto de que “están en un juego que recuerda a la guerra fría”. China vive “un desarrollo tecnológico y tiene una proyección exterior como jamás había tenido” y pretende una hegemonía en la zona Asia-Pacífico que EEUU no está dispuesto a consentir. “EEUU ha identificado a China como su principal adversario y ha concentrado su atención en esa región, alejándose incluso mentalmente del Atlántico”, dijo Piqué, quien cree que esta pugna hará que el mundo esté “cada vez más desacoplado, y China irá por un lado en lo comercial y tecnológico y EEUU y Occidente por otro”. Desde el punto de vista militar, y no solo económico, hay riesgos. Para China Taiwan es irrenunciable y Estados Unidos apuesta por mantener el status quo actual, en el que la isla está en el “limbo del derecho internacional”. “Si China llega a la conclusión de que EEUU no está dispuesto a defender a sus aliados asiáticos por temas de opinión pública, la intervención sería inevitable y podría suceder en los próximos años”, aseguró Piqué. Es un escenario que, efectivamente, recuerda a la guerra fría, conEEUU estableciendo alianzas con Japón, Australia e India y China con Rusia e Irán. ¿YEuropa? “Solo será un actor relevante si es capaz de profundizar en su proyecto político de integración, si articula una política exterior, de defensa y seguridad propia”.

Juan Ramón Rallo: "No es descartable un parón de la economía en 2022"

Juan Ramón Rallo aseguró que “2022 será un año incierto y no es descartable un parón de la economía”. Su tesis es que nadie sabe lo que va a pasar y todo va a depender de si la inflación de ahora es solo transitoria o persiste en el tiempo. “Puede que los bancos centrales no sean todo lo audaces o diligentes que se desearía para que no se descontrole la inflación”, y en ese caso “se produciría un regreso a los años 70, que empezó igual que ahora, con cuellos de botella en la producción”. En ese escenario “la inflación golpearía mucho más a los pobres que a los ricos y eso tendría consecuencias políticas”. Rallo afirmó que esta situación no es descartable, aunque no la considera la más probable. Él cree que lo que terminará sucediendo es que la inflación seguirá alta pero los bancos centrales sí actuarán y retirarán los estímulos a coste de frenar el crecimiento.

Jordi Sevilla: “Debemos ir más rápido para controlar el cambio climático y la revolución de la inteligencia artificial”

El ex ministro Jordi Sevilla y el ex presidente de International Airlines Group, Antonio Vázquez, disertaron juntos en una sesión vespertina con el sugerente título El futuro nos atropella. Sevilla se centró en dos realidades, la del cambio climático y la de la revolución de la inteligencia artificial, que en su opinión están desbordando al mundo. “Estos dos fenómenos van mucho más rápido que la capacidad de entendimiento y adaptación que estamos manifestando los seres humanos”, dijo, y expresó a continuación su preocupación por el hecho de que el mundo “está llegando tarde” en el control de estas dos tendencias.“Tenemos que ir mucho más rápido”, argumentó. En el caso del cambio climático, no ve voluntad en los países de cumplir los acuerdos de París de 2015, “que es lo que hay que hacer”, y calificó de “bochornoso” el reciente encuentro de Glasgow, en el que China e India ya han anunciado que retrasan sus objetivos en el tiempo. “No hay presión suficiente de la sociedad; los lobbies del carbón y del petróleo están siendo más eficaces que los movimientos ciudadanos”. Respecto a la revolución de la inteligencia artificial, Sevilla aseguró que “de la misma manera que no está permitida la compraventa de riñones o de hígados no debería estar permitido un mercado de compraventa de datos, sin ningún tipo de control, norma o regulación”. Y reivindicó una “carta de derechos digitales”, de la misma forma que existe una de derechos humanos. En su visión, la UE y España van en el camino correcto, “EEUU se lo está pensando y China pasa, porque es algo que no encaja con su modelo de sociedad”. La revolución de los algoritmos también “está cambiando nuestro concepto de trabajo y de relaciones laborales; nos podemos encontrar en un mundo en el que sencillamente no quepamos los humanos”.

Antonio Vázquez: "Las empresas deben estar listas para estar en permanente transformación"

Por su lado, Antonio Vázquez se refirió a la necesidad de las empresas de estar “absolutamente listas” para “estar en un permanente proceso de transformación”. Y eso implica cualquier ámbito: el proceso productivo, el modelo de financiación, las estructuras de capital, el gobierno corporativo y la dirección. “Se trata de buscar la competitividad, sabiendo que, además, se ha abierto el espectro de objetivos hacia el cuidado del medio ambiente y la cohesión social”, afirmó.

Cierre con la magia de Jorge Luengo

La duodécima edición de Andalucía Management concluyó con un espectáculo del mentalista y mago Jorge Luengo –con programas en DMAX y Telemadrid– que disertó sobre trucos mentales para la vida diaria. El objetivo de la conferencia fue el de "mostrar y conocer los verdaderos secretos del funcionamiento del cerebro", con el "objetivo conseguir convencer, emocionar e impactar".