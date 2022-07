El portavoz socialista de Alhaurín de la Torre denuncia un comentario homófobo de un afiliado del PP

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, denunció a través de las redes sociales un comentario homófobo de un afiliado del PP. El representante socialista dijo que a título personal no interpondrá denuncia, aunque lo consideró un delito de odio.

Todo ocurrió en la tarde de este viernes, en la página de Facebook del PP alhaurino. El partido colgó una nota que tituló "Villanova denuncia las 'mentiras groseras' del PSOE sobre el plan de la Ciudad Aeroportuaria". Tras varios comentarios, el afiliado popular Juan Amador Cano escribió en alusión a Márquez, que reconoce públicamente su condición homosexual, lo siguiente: "Desprecio la información sesgada y muy mal intencionada de este pobre muchacho que está ahora dedicado a la bandera multicolor y a tirar al pueblo. Esta gente enferma que este pueblo digno los conecte (sic) y sabe muy bien que son cuatro gatas. En las municipales Lis (sic) veremos".

La réplica de Márquez no se hizo esperar: "Su comentario, no es faltón ni irrespetuoso, es simplemente un delito de odio. No, los de la bandera multicolor, ni este portavoz del PSOE somos enfermos". Luego instó al PP a borrar el comentario de su página de Facebook y a pedir al afiliado -que fue interventor popular en las pasadas elecciones autonómicas- que rectificara. Ante la consulta de Málaga Hoy, el Partido Popular indicó que el alcalde, Joaquín Villanova (PP), hablaría con el afiliado para que borrara su comentario y se retractase.

Márquez, que dio a conocer los hechos públicamente a través de las redes sociales, dijo que los comentarios "ni me rozan la piel" y que si de él depende no denunciará porque "mi intención no es judicializarlo". No obstante, sí hizo hincapié en la denuncia pública de lo ocurrido. Afirmó que cuando entró en política sospechaba que podrían criticarlo por su condición sexual, "pero no esperaba que fuera un militante del PP que según afirma lleva 50 años en el partido". El portavoz socialista dejó claro que aunque haya "alguna persona anclada en la Edad Media", este episodio no representa al pueblo de Alhaurín de la Torre, con el que nunca ha tenido ningún problema. Sobre las 21:00, tres horas después de publicado, el polémico comentario seguía en el perfil de Facebook del PP alhaurino.