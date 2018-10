"Me veo con posibilidades reales de ser alcalde; la ciudadanía quiere un cambio"

-Usted llegó a la política como una especie de agente extraño. ¿Cómo ha cambiado en estos casi cuatro años?

-Sigo siendo la misma persona, no he perdido la esencia. Era importante seguir siendo Juan. Desde que empecé a trabajar siempre me he basado en la experiencia y en el esfuerzo, no tengo grandes títulos colgados en la pared de mi casa.

-¿Cómo le influye ser político?

-Nada. Trato de llegar a las ocho a casa para duchar a mis hijos, hacer la comida los domingos... Estoy obsesionado con mandar el mensaje a la ciudadanía de que los políticos somos iguales que cualquier otro ciudadano.

-Eso vale para cualquiera menos para el alcalde.

-Él saca pecho de eso pero creo que la clase política tiene que predicar con el ejemplo. Soy un convencido de la conciliación, tenemos que demostrar que es compatible. El alcalde tiene una edad, sus hijos son mayores y cree que es bueno dedicarle 24 horas a un ayuntamiento. Pero hay que dedicar más a la gestión que a tratar de estar en todos los sitios.

-¿Su cara es la que lucirán los carteles de Ciudadanos en las municipales de 2019?

-No lo sé. Tenemos que pasar por unas primarias. Tengo entendido que será sobre enero. Podemos ganar las primarias porque hemos hecho un buen trabajo, pero no solo yo. Presentaré el proyecto que hemos hecho en los últimos años.

-No menciona a Gonzalo Sichar.

-Soy claro y directo. Gonzalo Sichar ha hecho un buen trabajo en la Diputación pero en el Ayuntamiento siempre hemos sido Alejandro Carballo y yo y es evidente que no es una persona que esté metida en mi equipo.

-Si pierda las primarias, ¿qué hará al día siguiente?

-Irme a casa, ayudar en las pequeñas empresas que tengo con mi mujer. Tengo vida más allá de la política. Tengo tres máximas: nunca hacer algo en contra de mi ciudad porque me lo imponga el partido, nunca traicionar a mis compañeros o amigos más cercanos, y cuando deje de disfrutar con la política volver con los míos.

-¿Se ve con posibilidades reales de ser alcalde?

-Sí. Creo que el voto leal de Francisco de la Torre y el PP históricamente no tenía otra alternativa pero Cs sí lo es. Hay posibilidades reales. No aspiramos a la mayoría absoluta, como ningún otro, pero hay fórmulas. Cs está en una posición fuerte como para tener la Alcaldía. En este último año, por la forma de actuar del alcalde, la ciudadanía se ha dado cuenta de que se necesita un cambio. A la ciudad le está empezando a venir mal que está Francisco de la Torre; es una ciudad parada, eternamente en conflicto con la Junta; la ciudad despega con más rapidez que los reflejos de Francisco de la Torre; hay que buscar un recambio.

-¿Cuán cree que sería un buen resultado para Cs?

-Doblar resultados. Vaticino que los tres grandes partidos estaremos muy cerca.

-¿Seguirán apoyando a la lista más votada?

-Nos vamos a basar en proyectos. No es de recibo que tengamos el Metro en unos juzgados. El anterior acuerdo de investidura fue de regeneración. El que se quiera sentar con Cs tendrá que hacerlo con proyectos de ciudad, como el Astoria, el Metro, la economía productiva de la ciudad...

-¿Quién se quiera sentar con ustedes tendrá que estar por la labor de hacer el Metro...?

-No le quepa la menor duda. O de dar una solución a Limasa. Hay que trabajar en la Gerencia de Urbanismo... Y es fundamental aumentar las zonas verdes.

-En el caso del Astoria, ¿qué es lo que defienden?

-Hoy por hoy, la mejor opción es derribar, ver lo que hay debajo, poner en valor los restos arqueológicos y dejar ahí el proyecto. Ha venido muy bien a la ciudad la política de museos, pero es momento de apostar más por lo nuestro, dejarnos de franquicias. No es posible que Málaga no tenga un museo del mar, por ejemplo. Si quieres ver un museo ruso te vas a Rusia.

-¿Hoy volvería a firmar el pacto de investidura con el alcalde?

-Sí. La otra opción era una amalgama de partidos, entre los que hay partidos sectarios y populistas que han tratado de manchar el nombre de Málaga. Siempre dije que salvo que veamos al alcalde esposado, como ocurrió en Granada, seguirá nuestro apoyo.

-¿Se siente engañado?

-Decepcionado. No entiendo que una persona que lleva 18 años gobernando falte a su palabra. No es novedoso, como demostró con el Metro. No sé si el votante del PP entiende que hay que municipalizar Limasa, que tenemos que legalizar una situación ilegal como es la ocupación de La Invisible... Empaña muchísimo a una persona que no sea serio y no cumpla lo que firma. Son mensajes muy negativos para el próximo acuerdo de investidura si tiene que haberlo.

-¿Para ustedes es fundamental aceptar la bonificación máxima del impuesto de plusvalías en caso de herencia?

-Sin lugar a dudas. Cs en Andalucía ha quitado de facto el de Sucesiones. Me deja perplejo que De la Torre coja la bandera para que la Junta baje impuestos pero en el ayuntamiento no.

-El equipo de gobierno del PP tiene intención de aprobar un nuevo presupuesto para 2019.

-Estamos a principios de octubre y enviamos las propuestas en julio. Vamos a negociar pero este año se ha incumplido casi todo lo que pedimos para tener el presupuesto de 2018. Soy bastante pesimista. Uno no se puede fiar de una persona que firma algo y hace lo contrario. Credibilidad el alcalde cero, cero... A lo mejor el PSOE hace de muleta del PP. Los tres primeros años cumplió pero desde que decidió repetir como candidato empezó a incumplir con nosotros.

-¿Qué proyectos cree prioritarios para el mandato próximo?

-Es muy importante el Metro, llevarlo también al PTA, no solo al Civil. Le daría impulso al hotel del puerto, apostaría por la economía azul. Creo que el equipo de gobierno tiene que dejar de ponerle piedras al Puerto. El proyecto de Repsol. Y luego temas como el Astoria. Y quizás será e momento de abordar el río, pero con el frentismo que tiene el alcalde con la Junta hoy por hoy es una utopía. Si tenemos un alcalde o alcaldesa de Cs ese cambio de interlocución le vendrá bien a la ciudad.

-Usted protagonizó un ejercicio de martillo muy comentado en Semana Santa... Casi hubo una competición con el alcalde.

-Cuando entré aquí se me acusaba de que era asturiano y me dediqué a visitar todo tipo de colectivos, entre ellos los cofrades. Cuando se me invita acudo. El mundo cofrade es importante pero es uno más. No me he escondido, es una devoción, es algo que me llena.