“La Formación Profesional es un lugar para gestionar el talento”

La profesora Patricia Santos, del IES Profesor Isidoro Sánchez, consigue que el panorama nacional dirija su mirada hacia la formación profesional malagueña. La docente se ha vuelto a convertir en la Mejor Docente de FP de España por segunda vez en su trayectoria, tras conseguir el galardón en 2018. El jurado de los premios EDUCA ABANCA otorgó 89 puntos a Patricia Santos en un certamen que celebra una cuarta edición.

El proyecto educativo de la docente, `FP visible, FP de calidad´ pretende que el alumnado ponga en práctica las competencias profesionales, personales y sociales de su módulo en una situación lo más real posible. Durante el curso pasado el alumnado de Caracterización y Maquillaje Profesional consiguió formarse con los profesionales de Hollywood gracias a este proyecto. Previamente se realizó una planificación en la que se encontraban acciones propias de la vida real profesional, como la realización de una campaña de financiación, la organización de diferentes actividades para la recaudación de fondos o la búsqueda de contactos y difusión. Finalmente, las alumnas de Caracterización (solo había un chico), consiguieron diferentes méritos como el poder entrevistar a George Schiminky, maquillador de la serie Stranger Things.

¿Se esperaba obtener el reconocimiento?

No me lo esperaba en absoluto, pensaba que no podía ganar dos veces, pero las bases del concurso establecen un sistema de puntuación numérica, por lo que sí que es posible. Ayer fui a mis clases, no estaba ni pendiente del teléfono, de hecho, recibí el correo donde se anunciaba y ni siquiera lo leí. Mis compañeros y familiares me decían que mirase las redes sociales, pero yo no entendí nada hasta que llegué a casa y vi que la plataforma del concurso me había etiquetado en una publicación. No pude evitar llorar de la emoción, fue impactante, sentí un cariño enorme. Para mí ha sido como recibir un abrazo de mis estudiantes y mis compañeros.

Estudió derecho y más tarde se formó como maestra ¿cómo viniendo del mundo jurídico ha acabado en el mundo docente de una manera tan especial?

La educación es mi pasión, pero lo segundo que más me gusta es el derecho, aunque hace tiempo que dejé los libros. Empecé dando clases teóricas expositivas, porque era lo único que había visto hacer, pero en 2005, por mi propia intuición, me di cuenta de que este método no funcionaba. Los alumnos me preguntaban para qué servía lo que estaba enseñando, yo lo justificaba, pero no despertaba ningún interés en ellos. Me di cuenta de que los alumnos debían entender que hay que aprender porque te proporciona habilidades para la vida, no para conseguir cierta nota, y ese método no lo permitía. Durante mis clases no suelo exponer contenido, intento que ellos aprendan por uno mismo a buscar y diferir entre la información que necesiten en cada momento. De esta manera considero que le proporciono una herramienta útil para su vida, ya que convertirme en un altavoz de conceptos que pueden encontrar en internet no creo que resulte provechoso. Todos los proyectos atienden a un objetivo y parten de un estudio detallado, aunque yo ejerza de guía para intentar enseñarles el camino que deben escoger hasta llegar al aprendizaje propio.

¿De qué manera imparte este método?

Yo imparto clases en seis grupos, tanto de grado medio como de grado superior, en los módulos de Formación y Orientación Laboral (FOL) y de Empresa e iniciativa emprendedora en las que trato de enseñar los contenidos a través de proyectos y retos de manera transversal. Por ejemplo, en el módulo de emprendimiento trabajan a partir de una empresa que ellos crean ficticiamente y a partir de ahí van conociendo la materia, ya que aprenden por `necesidad´ a partir de las vivencias. Este tipo de proyecto requiere que los alumnos se formen en tipos de financiación o gestión económica, que son algunas de las materias del módulo. Los proyectos están planificados para que aborden toda la materia que el alumnado debe conocer, únicamente se modifica la forma de aprenderlo, de esta manera aprenden desde la vivencia. Por otro lado, pretendo que los alumnos consigan ver el impacto que tienen en la sociedad y la capacidad que tienen para aportar talento al mundo, es algo muy importante para un alumnado que está cursando una formación ampliamente estigmatizada.

Las candidaturas del certamen deben ser presentadas por el alumnado y sus familias ¿cómo es la relación con sus estudiantes?

Es muy buena, soy fan de mis alumnos y alumnas. Han entendido que esto es positivo para su vida y están muy comprometidos y comprometidas con los proyectos, algo que se refleja cuando trabajan en ellos fuera del horario escolar y no plantean inconvenientes. Considero que mantengo una relación bastante positiva, incluso con el alumnado que al principio presentan resistencia. Trabajo mucho en formarme en inteligencia emocional e intento aceptar que cada alumno es un mundo. No tengo quejas de ninguno de ellos, sino mucho cariño.

Desde su perspectiva, ¿qué carencias tiene la formación profesional actualmente?

Desde mi punto de vista, habría que apostar por los centros integrados de formación profesional, es decir, centros especializados en FP, ya que resulta complicado mantener un equilibrio en institutos donde también se imparte otra educación. También pienso que debería incluirse en mayor medida materia que trabaje las softs skills en los planes de estudio, ya que actualmente son las habilidades más demandadas en el mundo laboral. Por otro lado, existe un gran desconocimiento de la formación profesional, no hay una buena orientación académica, de hecho, cuando las alumnas llegan al Ciclo Formativo de Caracterización y Maquillaje Profesional, creen que van a aprender a maquillar para las peluquerías o eventos, cuando lo que van es a trabajar para la industria profesional audiovisual y cinematográfica.

¿Considera que siguen existiendo prejuicios sobre la formación profesional o que se está avanzando en este sentido?

Dicen que la formación profesional es un lugar para personas que no sirven para estudiar, yo no creo que ninguna persona no sirva para formarse, sino que esta no ha encontrado su contexto. La FP es sin duda un lugar para gestionar el talento. No creo que se hayan roto muchas barreras acerca de los prejuicios que existen sobre esta formación, ya que todavía hay familias que no creen que el talento de sus hijos pueda ser gestionado de manera eficiente en FP, incluso hay personas que todavía consideran que es un castigo.

¿Qué acogida siente que recibe su metodología en el contexto docente?

Es cierto que mis proyectos en ocasiones generan ciertas diferencias entre los docentes, lo que en algunos momentos dificulta mi trabajo, aunque sobretodo me gustaría poner en valor a todos los compañeros que comparten mi filosofía y que trabajan codo a codo conmigo. Considero que la metodología que imparto cumple los objetivos que marcan las entidades públicas en materia de educación actualmente: promover la innovación, fomentar la igualdad de género, desarrollar el pensamiento crítico, impulsar el emprendimiento… De hecho, creo que debe existir una herramienta legisladora que vigile el cumplimiento de que se está trabajando en estas líneas en los centros educativos.