El presidente de las Salas de Fiesta: "En Málaga todas las discotecas pasan por informes exhaustivos para prevenir los incendios"

"Por suerte, que haya un incendio en una discoteca es algo esporádico", asegura Juan Rambla, presidente tanto de la Federación de Empresarios de Salas de Fiesta de Andalucía como de Málaga. La última vez que sucedió antes de este fin de semana fue en 1990 en Zaragoza. Por eso se congratula de las medidas que toman los empresarios de la noche para que esto no suceda. Que no haya noticias al respecto suele ser, en este caso, la mejor noticia.

"Esto no ocurre porque nuestros locales tienen que pasar un montón de controles antes de poder abrirlo, hay que presentar informes exhaustivos", asegura Rambla. El proceso con el Ayuntamiento es largo. En el proyecto que tienen que presentar, asegura Rambla, uno de los informes más importantes es el del tratamiento contra el fuego. "Hay que ignifugar el local, tanto los muros de carga como todo lo que haya, si ves una cortina en una de nuestras salas es de un tejido ignífugo, lo controla todo un ingeniero que verifica el cumplimiento de las normativas municipales".

No sólo eso, sino que también deben presentar un plan de evacuación que parta de la situación "más desfavorable posible". Así, las discotecas deben pasar un control en el que una, o incluso dos si cuentan con varias salidas de emergencia, estén bloqueadas durante un incendio. Cumplir requisitos como que haya una distancia máxima entre cualquier punto de la sala y la salida de emergencia o la presencia de una serie de extintores –de distinto tipo según si están en las proximidades del cuadro de luces o en otro punto de la discoteca– que deben pasar revisiones anuales, además de perfectamente visibles y accesibles, indica Rambla. Además, deben tener las salidas correctamente señalizadas, y deben ser visibles en situaciones extremas, como con presencia de humo en el local, junto a la vía de evacuación para llegar a ellas.

Además, avisa: "El local en el que ha ocurrido en Murcia no tenía permiso de apertura desde 2022, además de una solicitud de cierre, en Málaga no me consta ninguno, todas las salas trabajan con licencia en orden".

