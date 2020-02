La prevención y hábitos saludables evitarían en la provincia unos 1.800 casos anuales de cáncer

"Cambiar hábitos no cuesta un duro, pero es complicado", ha reconocido Paloma Gómez , responsable de Misión de la AECC. Pero hay que modificarlos. Porque el tabaco, el alcohol y la obesidad son el detonante de alrededor del 40% de los tumores. "Hay que concienciar en que la prevención está en nuestras manos. No es tanto que desde la sanidad pública no se haga bien, sino desde nosotros mismos", ha añadido.

"El cáncer ya no es sinónimo de muerte. Es una enfermedad que se cura; con investigación y prevención podemos vencerla", ha señalado el presidente de la AECC en Málaga, Francisco Aguilar . Al año en España, se diagnostican unos 275.000 nuevos casos. Con prevención y hábitos saludables se estima que se evitarían unos 55.000. Según esa proporción, en la provincia, con alrededor de 9.000 nuevos casos anuales; podrían evitarse unos 1.800. La extrapolación no tiene rigor científico, pero da una idea de la importancia de la prevención.

"Gracias a una mamografía estoy aquí, curada"

María Jesús Tortosa fue hace dos años a su mamografía de control. No lo esperaba, pero aquella prueba supuso un mazazo: cáncer de mama. "Yo no había notado nada; no tenía ningún síntoma externo. Pero fue gracias a aquella mamografía que estoy aquí, curada", ha dicho este martes en el acto celebrado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en la Plaza de la Constitución para dar visibilidad a la patología y concienciar sobre la importancia de la prevención. "Cuando me lo detectaron, el tumor era pequeño. El diagnóstico era bueno. Gracias a esa detección tan inicial, el tratamiento fue menos agresivo y fácil, entre comillas", ha añadido María Jesús. Su testimonio ha puesto cara a la enfermedad y a ha servido para realzar la prevención. Como superviviente de un cáncer, también ha hecho hincapié en otro de los argumentos en los que quiere incidir la AECC: que hay que llamar a la enfermedad por su nombre. En este sentido, María Jesús ha señalado": "Hay que aceptarlo, porque es la manera de trabajar para curarte".