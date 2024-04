El juez envía a prisión al hombre que atracó a una cajera con la técnica del 'mataleón' en Ciudad Jardín

El Juzgado de Instrucción número siete de Málaga, en funciones de guardia, ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por atracar a al menos dos mujeres con la técnica del mataleón, una de ellas la cajera de un supermercado en Ciudad Jardín. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que el sospechoso está siendo investigado por un delito de robo con violencia.

Ocurrió el pasado miércoles 24 de abril, sobre las 20:50, en el número cinco de la calle Juan Montes Hoyo. Elizabeth estaba sola en la tienda. Apenas quedaban diez minutos para que cerrara. Ya había hecho el arqueo de caja y dejado en su interior tan solo unos cuantos billetes para el cambio; el resto los guardó en una bolsa. Tenía la puerta del establecimiento abierta para que corriera algo de fresco. Estaba sentada, haciendo anotaciones en una libreta cuando un hombre -con una mascarilla transparente- irrumpió en la tienda, se abalanzó sobre ella por la espalda y le practicó la técnica del mataleón.

Aunque la mujer trató de zafarse empujándolo hacia atrás, cayeron al suelo y entonces el individuo la agarró del cuello para comenzar a presionar fuerte con su antebrazo mientras le decía: "¿Dónde caja?", recuerda la dependienta. Ella le indicó con la mano que debía pulsar en la pantalla que tenía frente a él para abrirla. "Él no lo entendía y seguía preguntándome, pero no podía hablar porque me hacía parar la respiración. Llegó un momento en el que cerré los ojos y me resigné", relata.

A los pocos segundos, tal y como se aprecia en la grabación de la cámara de seguridad -a la que este periódico ha tenido acceso-, el ladrón logró desbloquear la caja registradora y cogió unos cuantos billetes que sumaban alrededor de 130 euros, siempre según el relato de la víctima, que pensó que ahí había quedado todo. Pero, el ladrón tenía otros planes. El botín le pareció pobre y, sin dejar de presionar el cuello de la mujer, la levantó del suelo y la condujo hasta el baño. "¿Dónde otro dinero?", recuerda que le preguntaba mientras le pasaba un hilo de aire por la garganta.

Una vez en el aseo le advirtió -en inglés- de que tenía que hablar. La cajera trataba de comunicarle que allí no había dinero cuando el ladrón la apuntó en el abdomen con un cuchillo que había en aquella estancia. "Ahí pensé que me iba a matar". Reconoce que en esos momentos le inundó la "desesperación" porque allí nadie la escucharía aunque pidiese auxilio.

Continuaba estrangulándola y Elizabeth no conseguía apenas articular palabra, aunque logró darle algunas indicaciones de dónde se encontraban las ganancias de aquel día. A los minutos, el ladrón desistió y soltó a su víctima. Se estaba marchando cuando observó una caja de cartón tras el mostrador en la que creyó que podría haber algo de dinero; no encontró nada y terminó abandonando finalmente el comercio.

Aún con el susto en el cuerpo, Elizabeth llamó a su marido, que iba ya de camino al supermercado para recogerla, como hacía cada día. Las heridas externas apenas son visibles, pero asegura sentirse "muy dolorida por dentro". "Me molesta mucho la garganta y cuando respiro me dan puntazos en la espalda". Si bien, las heridas psíquicas son las que más tardará en curar. Desde entonces decide bloquear la puerta automática y abrir ella misma a los clientes. "Siento miedo". "Al lavabo ni siquiera puedo ir porque me hace recordar".

Detenido 'in fraganti'

Elizabeth no denunció los hechos ante la Policía Nacional hasta este lunes 29 de abril. Sin embargo, las imágenes del atraco captadas por las cámaras de seguridad comenzaron a circular por redes sociales y llegaron a manos de los investigadores. El pasado domingo 28 de abril, cuatro días después del robo, los agentes tuvieron conocimiento de que un hombre habría huido tras practicar supuestamente un mataleón a una mujer de 40 años en plena vía pública.

Era de noche cuando, según han confirmado fuentes policiales, el individuo asaltó a la víctima en calle Platero, en el distrito de Bailen-Miraflores. La mujer logró zafarse y los policías lo detuvieron in fraganti. De acuerdo con la fisionomía, la indumentaria que vestía el sospechoso -de 40 años- y el modus operandi que empleó, las primeras pesquisas apuntan a que se trataría del mismo individuo que atracó a Elizabeth