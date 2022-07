Los productos autóctonos más típicos de la provincia de Málaga

Andalucía presume de una rica oferta gastronómica con productos y elaboraciones típicos, que son reconocidos en todo el mundo y Málaga, que particularmente, es uno de los rincones con mayor proyección y escaparate internacional. Los vinos, los quesos, el aceite y los productos derivados del olivar, las carnes, y la extensa variedad de pescados y productos del mar, hacen de la mesa malagueña, la delicia de todos.

El sur de España tiene en Málaga uno de los rincones más reconocibles en el panorama internacional de la buena y afamada dieta mediterránea. A fin de cuentas, la proyección turística y el asentamiento en su territorio de grandes colonias de población extranjera dan una buena cuenta de ello; tanto es así que estos son grandes embajadores de la mesa malagueña, tanto en sus territorios, como en el resto del planeta. Y, es que, es difícil resistirse a productos que llevan siglos a sus espaldas de tradicionales elaboraciones, cultivos, artes de pesca o manufactura, que los dotan de una excelencia exquisita.

Igualmente, la variedad geográfica y climática de la provincia de Málaga ha permitido, incluso, que en las últimas décadas se hayan introducido nuevos cultivos, como el aguacate o el mango, que están dando producciones con una calidad extraordinaria. Asimismo, la provincia andaluza cuenta con productos de mar, montaña, y amplias llanuras, que dejan, también, un margen excepcional para contar con una extensa gama de productos, los cuales atraviesan toda la pirámide alimentaria, y todos ellos son frescos, de cercanía y artesanales. En Sabor a España en Málaga se puede encontrar esta amplia oferta gastronómica de la Costa del Sol y también del resto de comarcas malagueñas.

Así pues, en la lista de productos gastronómicos podemos destacar la recuperación del cerdo rubio dorado típico de la Serranía de Ronda, las aceitunas de Álora, los molletes de Antequera o los afamados vinos malagueños cuyas Denominaciones de Origen (D.O.) Son de las más antiguas de Europa, remontándose a la primera mitad del S. XIX y, por supuesto, una lonja donde boquerones, sardinas o jureles, hacen las delicias de los amantes del pescado.

De la mar, la sardina, y de la montaña, el chivo

Porque Málaga tiene capacidad incluso para cambiar el refranero, eso es lo que pasa cuando puede defender una despensa tan amplia. Si se habla de lonjas, la de la Caleta de Vélez, por su aportación al mercado es la segunda de la comunidad autónoma andaluza. De ella salen productos frescos que se reparten a lo largo y ancho, no solo de Málaga, sino del resto del mercado español. Sin lugar a dudas, la sardina es uno de los platos estrellas de la Costa del Sol, en la particular forma de asarlas en espetos, símbolo malagueño de casi todos los chiringuitos de sus playas.

Sin embargo, no todo en Málaga es costa, y la sierra aguarda la cría de una de las razas más reconocidas en el mercado internacional, la cabra malagueña. El cordero lechal de esta raza autóctona, es apreciado en los paladares de grandes restaurantes laureados, pero también de la cocina tradicional de la provincia.

Los olivares dan oro, y los viñedos, caldos con solera

El aceite de oliva es uno de los productos estrellas de Andalucía, un oro líquido que lleva milenios extrayéndose en las almazaras andaluzas. Exactamente, la D.O. Aceites de Antequera, es el órgano encargado de velar por la excelencia y calidad de los AOVES malagueños, que bien pueden regar los molletes tradicionales de la localidad que da nombre a la denominación aceitera, y que son conocidos y muy apreciados, dentro y fuera de los límites provinciales.

Está claro que hablar de vinos en Málaga, es hacerlo de los famosos dulces extraídos de las uvas Pedro Ximénez y Moscatel, de ahí que las pasas de la Axarquía tengan, también, su propia D.O. Sin embargo, son los caldos afamados de la D.O. Málaga y D.O. Sierras de Málaga, que sirven como exponentes máximos de este producto, imprescindible de la gastronomía malagueña.

Frutas, verduras y pastelería de renombre

Por último, tampoco se pueden olvidar las nuevas apuestas de los agricultores de esta provincia, que han diversificado sus cultivos con frutas tropicales, tales como el mango y el aguacate, y que, actualmente, están siendo reconocidos por la excelente producción que están dando. A estas nuevas variantes hay que contraponer un cultivo casi milenario, pero que por sus particularidades, hacen de él un producto muy requerido en las cocinas, cada vez más, de restaurantes y mercados extranjeros. Se trata de la zanahoria morá de Cuevas Bajas, que se lleva cultivando desde que los árabes la introdujeron en la comarca.

Y como el postre es siempre el que pone colofón a un buen banquete, Málaga no es ajena a estas viandas apreciadas por los comensales, y cuenta en su haber con pasteles y dulces típicos, como las yemas del Tajo de Ronda, las tortas de Algarrobo o el pan de higos de Coín.