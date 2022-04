Profesionales de Urgencias extrahospitalarias de Málaga exigen las mismas condiciones que el 061

Son profesionales de Atención Primaria que actúan en accidentes de carreteras, que van a domicilio por un infarto, una bronquitis o el Covid, que cubren la asistencia en los horarios en que los centros de salud permanecen cerrados, que atienden a los inmigrantes que llegan en patera o intervienen en catástrofes. Dicen que están "hartos" de discriminación. Reclaman igualdad en formación, recursos y retribuciones con respecto a sus compañeros del 061. Este miércoles se han plantado ante las puertas de la Delegación de Salud para expresar su malestar y exigir que se valore su trabajo.

Forman los llamados Dispositivos de Apoyo y Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), los antiguos DCCU, que visten el uniforme azul. Suman casi 1.000 trabajadores y aseguran que, dependiendo de las categorías, perciben entre 300 y 700 euros mensuales menos que el personal del 061.

"Pero no es sólo dinero. No sólo hay discriminación en las retribuciones. Queremos igualdad en formación y en recursos a la hora de trabajar", aclaraba Manuel Sánchez, médico del SUAP de El Palo que lleva 35 años en este dispositivo. "Desde antes que existiera el 061", aclara.

A su lado, sujetando la pancarta, está Félix Sáenz, enfermero de este dispositivo en Arroyo de la Miel. "Nuestra reivindicación es la igualdad, no que cobren menos los compañeros del 061", precisa.

El facultativo añade que pese a que realizan las mismas funciones y son complementarios en el trabajo "hay ventajas del 061 que nosotros no tenemos". Entre ellas, incluyen además de las retributivas, la formación y los recursos. "Pedimos los mismos medios técnicos para la asistencia", insiste Sánchez. Ambos profesionales le ponen voz a la reivindicación de un colectivo y reclaman la "igualdad de derechos para los ciudadanos", porque recuerda que esta atención no es lo mismo en los pueblos del interior que en los núcleos urbanos.

El responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico, José Antonio Becerra, indica que estos profesionales no perciben los complementos de turnicidad, penosidad, nocturnidad y festivos especiales. "Desde 2007 en que se sustituyeron los DCCU por el SUAP intentamos, sin éxito, que se ponga en marcha una mesa técnica de Urgencias extrahospitalarias. Nos dan siempre largas. En 15 años no hemos conseguido sentarnos a hablar de la situación laboral y retributiva de los profesionales", resumió.

La protesta ante la Delegación de Salud fue convocada por la Plataforma que agrupa al personal de SUAP y respaldada, entre otros, por el Sindicato Médico (SM), el de Enfermería y CCOO. Según el SM, estos profesionales "no se sienten valorados por la Consejería de Salud" ya que "no sólo no tienen los mismos medios materiales, ni de formación durante su jornada laboral para prestar la misma asistencia, sino que tampoco su retribución es la misma por realizar el mismo trabajo". De hecho, la pancarta que exhibían los participantes en la concentración resumía una de las reivindicaciones: "Mismas funciones, mismas retribuciones".

Desde el Sindicato Médico de Málaga se recordó que los trabajadores de los Dispositivos de Apoyo y Servicios de Urgencia de Atención Primaria son responsables de la atención del 85% de las emergencias y urgencias extrahospitalarias en la comunidad autónoma. Desde esta organización se añade que pese a que están disponibles las 24 horas del día los 365 del año, no tienen guardias localizadas retribuidas, como ocurre con los profesionales del 061. La organización sindical que agrupa a los facultativos denuncia que estos trabajadores son "chicos y chicas para todo". Desde SM se apunta que la Administración andaluza "no puede seguir ignorando a estos profesionales". Además, sostiene que "es el momento de una única urgencias y emergencias extrahospitalaria en Andalucía" con "un mismo trabajo, un mismo sueldo".