Una profesora de Málaga da positivo en una PCR privada tras esperar dos semanas el resultado del SAS

Una profesora de un colegio de Benalmádena, que prefiere mantener su anonimato, denuncia que se hizo la prueba PCR en un ambulatorio en Fuengirola el pasado 27 de agosto al tener fiebre y dolor de cabeza el 24 de agosto y que aún no tiene el resultado.

La situación es aún más llamativa porque, según explica, ante la falta de información del Servicio Andaluz de Empleo, decidió este martes ir a un centro privado a hacerse de nuevo la prueba para, en caso de ser negativa, poder incorporarse a su puesto de trabajo. Esa PCR realizada en el centro privado ha dado positivo. “Mi sorpresa es que se lo he comunicado a mi doctora en el centro de salud y me ha dicho que puedo ir al trabajo y hacer vida normal porque ya había estado 14 días aislada y tres de ellos sin síntomas”, explica.

Esta profesora señala que se sorprendió por esa respuesta “porque considero inadmisible que me dieran el alta siendo positivo para ir además a un colegio”, por lo que le reclamó a la doctora que le pusiera por escrito en el parte de alta que había dado positivo por PCR en un centro privado, ya que la facultativa tampoco tenía el resultado de la prueba que se hizo en el ambulatorio de Fuengirola. “Ante mi respuesta, la doctora habló con su jefe y me dijo que me iban a hacer “el favor” de alargarme la baja pero que yo debería estar haciendo vida normal”, indicó la profesora, añadiendo que “me parece vergonzoso e irrespetuoso que hayan pasado casi dos semanas y no tenga mis resultados, pero que me hayan querido dar el alta tras haber dado positivo el día anterior es, reitero, inadmisible”.

Esta profesional relata que empezó a sentirse mal el 24 de agosto y, tras hacerse la PCR el día 27, “nadie se ha puesto en contacto conmigo ni para darme resultados del test ni para hacer algún tipo de seguimiento. He sido yo la que he llamado en varias ocasiones para pedir el parte de baja”.

La profesora, al no recibir respuesta alguna del SAS y tener que incorporarse a su empleo, pagó 118 euros para una prueba privada y tendrá que repetir

Viendo que no llegaban los resultados, esta profesional -que tiene que volver al colegio lógicamente siendo negativo en Covid19- se fue este pasado martes a un centro privado y le hicieron la PCR previo pago de 118 euros. “En el mismo día me dieron el resultado y me dijeron que era positivo, mientras que el miércoles por la mañana me llamó la médico del centro de salud para darme el alta sin tener los resultados de la prueba que me hice hace dos semanas alegando que ya había estado 14 días aislada, es decir, que, independientemente del resultado, el médico me dijo que aunque diera positivo podía salir a la calle porque llevaba dos semanas en cuarentena”, precisa.

En el centro de salud finalmente le han dado la baja por un mes, aunque esta profesional confía en poder regresar antes a su puesto de trabajo. “La semana que viene iré a hacerme otra prueba PCR por lo privado y tendré que pagar otros 118 euros, deseando que sea negativa porque llevo dos semanas en casa y quiero irme a trabajar”, apunta.