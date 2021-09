Una profesora malagueña denuncia ataques racistas en la ciudad alemana de Dresde

La malagueña Vanessa Bravo Feria ha llegado a su límite y no soporta más la situación que está viviendo en Dresde, Alemania, su actual ciudad de residencia. La docente y cofundadora del fabricante de helados Pau Pau en la ciudad alemana publicó esta semana un vídeo en sus redes sociales denunciando una serie de ataques racistas que han sufrido en los últimos días, tanto ella como sus hijos.

“He tomado la decisión de hacerlo público porque es muy importante que se sepa la situación que estamos viviendo en esta ciudad”, comienza explicando Bravo. De hecho, aclara que durante los 15 años que lleva viviendo en Dresde se ha sentido muy cómoda. “Me encanta la cultura, el idioma, y he conocido a mucha gente increíble. Tengo buenos amigos y, si alguien me pregunta, podría decir que me siento como en casa, aunque sea malagueña”, quiso aclarar.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha sufrido hasta cinco agresiones racistas. “Hasta ahora no me había atrevido a hacerlo público. No es fácil hablar de ello”, confiesa la docente, aunque reconoce que sí las denunció a la policía. “La primera vez fue una de las peores experiencias para mí. Unos chicos intentaron meterme en un coche. Los siguientes ataques ocurrieron en el supermercado, donde a mis hijos y a mí nos ordenaron hablar en alemán, argumentando que estábamos en Alemania”, relata Bravo.

La profesora aclara que aunque sus hijos son alemanes y hablan perfectamente el idioma, entre ellos hablan también español. “Para nosotros es muy importante que dominen bien el idioma”, comentó. El siguiente ataque se produjo en un restaurante. “Para esa persona éramos bastante lentos, y nos dijo que nos diéramos prisa, que estábamos en Alemania y no en nuestro país, donde no se trabaja, todo es muy lento y la gente es vaga”, detalló la profesora.

El vídeo, grabado este lunes 6 de septiembre, decidió hacerlo tras la última agresión. “Mi hijo Alejandro de 10 años y yo nos encontrábamos en el centro porque queríamos comprar el material escolar”, comenzó explicando Bravo. La madre asegura que el niño estaba muy ilusionado porque comienza el instituto en este curso. “De pronto, en el aparcamiento apareció un hombre que quería atropellarlo con su coche. Así, literal, como lo estoy diciendo. Empezó a gritarle y me quedé helada sin dar crédito a lo que estaba escuchando”, explica Bravo sensiblemente más nerviosa.

Vanessa Bravo piensa que se trataba de un hombre que tenía problemas psicológicos, pero el miedo que sintieron ellos fue terrible. “Ese hombre estaba dispuesto a atropellarlo. Echó marcha atrás y si no se quita no sé lo que hubiera pasado”, se lamentaba la profesora. Al encararse con el hombre, éste les dijo que tenían que salir del país porque no pertenecían a ese lugar. “Para mi hijo esto es aún más terrible. ¿Cuál es su casa? Su vida está aquí, incluso la mía también. ¿A dónde deberíamos irnos?”, exclamó Bravo.

Alemania está actualmente en plena campaña electoral para sus elecciones del próximo 26 de septiembre. En Sajonia los ultras tienen la mayoría, y Vanessa Bravo teme que tras los comicios esta situación vaya a más y no oculta su temor. “Tenemos la oportunidad ahora de votar algo justo. A mí me da igual a quién, pero pensad, por favor, que nadie sufra con esa elección. Nosotros, los extranjeros, también formamos parte de este país, y nadie tiene derecho a insultarnos”, exclama Bravo.

La profesora también se atemoriza por la falta de empatía de muchos ciudadanos. “Lo que más me duele es que nadie haga nada ante una situación así. En general no hay ninguna empatía. Cada vez que he sufrido una agresión nadie me ha ayudado. No espero que entren en conflicto, pero siempre se puede decir algo reconfortante o lanzar una mirada de apoyo. Pero nadie hace nada y estoy muy triste”, confiesa ya entre lágrimas la profesora malagueña.

Gracias a este mensaje, difundido por redes sociales, el embajador de España en Alemania ha podido conocer esta situación y ofrece todo su apoyo y ayuda a Vanessa Bravo. La docente quiere concienciar del problema que viven actualmente en su ciudad y que se pueda denunciar y tomar acciones legales para cortar de raíz todos estos sucesos que siembran el miedo en el día a día de esta familia.