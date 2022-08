María García, 28 años: de dar clases en casa a estar nominada a Mejor Docente de España

Sentirse como en casa mientras te explican el Teorema de Pitágoras debe ser algo así como viajar a un lugar que no te gusta en la mejor compañía. María García lleva impartiendo clases en el el salón de su casa desde los 16 años. Ella es una de las cuatro nominadas al Mejor Docente de España por EDUCA. El proyecto consiste en la creación de unos Premios que mejoren la visibilidad de la buena práctica docente en la sociedad y sirvan de voz para el alumnado, escogiendo ellos a los que considerarían buenos docentes.

García, a sus 28 años es autónoma y tiene a más de 40 alumnos a su cargo. En su amplia variedad de edades destacan los de primaria, le sigue secundaria y otros tantos de bachillerato. Reconocida y admirada por su creatividad a la hora de enseñar. Ilustra aplicando métodos interactivos, optando así por una enseñanza de comprensión en vez de memorización. Explica que no pretende aleccionar ni cambiar el sistema educativo; tampoco a otros profesores, "tan solo intento que mis alumnos no se aburran y puedan comprender mejor la asignatura sin venirse abajo", añade.

En la vuelta al cole abandona el garaje de Silicon Valley para construir el Espacio Educativo Meraki, renunciando al salón de su casa por un amplio local con algunos metros cuadrados más. Un espacio que abarque más capacidad de alumnado y docente, contratando a un compañero de profesión que le ayude en su proyecto.

La profesora malagueña aún no se cree que haya recibido un diploma y que además haya sido por obra de sus alumnos y familiares. Admite que se siente "agradecida" y "emocionada". Explica que tras meses de cambios y mudanzas a otro local, "esto ha sido como un chute de energía y motivación para no rendirme". Alguien de sus alumnos o familia le propuso a través de un formulario de EDUCA para ser la Mejor Docente. Deben rellenar un formulario que expongan el porqué acreditando que son sus alumnos, con una matricula o recibo mensual. Pasado un tiempo, el Comité de Expertos decide si es apta o no para el puesto.

García recalca sobre la importancia de cambiar la forma de mandar los "deberes". A través de un vídeo o hacer los ejercicios en cartulinas "es una solución". "Cambiar el formato sin cambiar la actividad", explica. Asimismo, asegura que una de las lecciones más importantes es cuidar sus emociones y escuchar a los niños. "Cuando ellos tienen un problema también se desahogan conmigo", explica. "Si tienes que parar la actividad que estabas haciendo por escucharle, hay que hacerlo".

Tras varios meses de trabajo y reuniones con diversos profesores de diferentes puntos geográficos de España y distintas etapas educativas, son varios los docentes malagueños nominados para este premio, entre ellos: Lourdes Zoraida Fernández, Miguel Ángel Ronda, Vera López y María García que se incluyen entre los afamados Premios Educa Abanca 2022 entre más de 1.300 solicitudes.