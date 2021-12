Toda la provincia de Málaga entra en nivel de alerta 1 por Covid, pero sin restricciones

La provincia de Málaga al completo entra en nivel 1 de alerta por Covid. Estaba en 0 y pasa al siguiente rango. Entre en vigor este sábado y se prolonga hasta las 00.00 horas del próximo 28 de diciembre. Viene a ser un toque de atención porque el cambio no implica restricciones ni de horarios, ni de aforos. Todo sigue como hasta ahora. El Comité provincial de Alerta de Salud Pública lo ha decidido así en su reunión de este viernes. Según ha informado la Junta, "Andalucía no contempla ninguna medida restrictiva tras acordarse la modificación de las limitaciones horarias y de aforo en los niveles 1 y 2". Hay una flexibización de las medidas que permite que no haya restricciones hasta el 15 de enero.

Málaga, Córdoba, Huelva, Sevilla y Jaén son las cinco provincias que pasan del nivel 0 al 1. Las demás -Almería, Cádiz y Granada- se mantienen en el 0. Hasta ahora, toda la comunidad autónoma estaba en este último nivel.

El nivel 1 de alerta Covid en los distritos de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla estará en vigor desde este sábado y hasta las 00.00 horas del próximo 28 de diciembre pero, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora, no implicará limitaciones de aforos y horarios en comercios, hostelería y ocio nocturno, sino que supondrá medidas más flexibles.

Así lo establece una orden de la Consejería de Salud que regula las medidas específicas para la contención del Covid-19 en los niveles 1 y 2 de alerta y que elimina restricciones como el 75% de aforo máximo y la limitación de horario hasta las 02.00 horas y de ocho personas en interiores y diez en exterior para establecimientos de hostelería o la limitación de horario para locales de ocio nocturno hasta las 05.00 horas fijados hasta ahora en nivel 1.

La nueva regulación de los niveles 1 y 2 de alerta Covid flexibiliza esas medidas, suprime límites de horarios y aforos y sólo establece para cines, teatros y establecimientos destinados a espectáculos públicos que "la circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que se respete la distancia de seguridad interpersonal, la apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado y la salida del público deberá procurarse que se realice también de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia de seguridad entre personas, debiendo indicarse mediante la oportuna señalética".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya lo había avanzado por la mañana en Mijas. Allí informó que no habría nuevas restricciones más allá del pasaporte Covid. Este documento fue aprobado para la hostelería y el ocio nocturno este mismo viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Además, este salvoconducto ya venía aplicándose desde hace más de una semana para acceder a los hospitales, residencias de mayores y centros sociosanitarios.

Moreno justificó que no se apliquen restricciones en que pese al aumento de la tasa y los nuevos infectados, la ocupación en los hospitales de los enfermos con Covid es muchísimo menos que a principios de febrero pasado, cuando se produjo el pico de toda la pandemia. Entonces, llegó a haber en la provincia de Málaga 1.010 hospitalizados. Ahora suman 153. Es decir, unas siete veces menos. Incluso apuntó que los ingresados en UCI con el virus apenas representan el 3% del total. "No está en la mesa" asumir restricciones pese al aumento de contagios en esta sexta ola de la pandemia, pero "si tenemos que asumirlas, las asumiremos" siguiendo el criterio de los expertos sanitarios, dijo el presidente andaluz.

Según Moreno, "hay dos opciones: restricciones o ambientes seguros". Por eso, valoró el pasaporte Covid como medida para el control de la expansión de la pandemia. Insistió además en que mientras el nivel de hospitalizados se mantenga en los actuales porcentajes, no harán falta limitaciones de horarios ni aforos, aunque aclaró que en el momento en que las cifras se superen, habrá que "llegar a restricciones". No obstante, confió en que no se llegue a esa situación y que la ciudadanía sea "prudente".