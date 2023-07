Málaga registró unos 900 casos de cáncer de piel en 2022

La Consejería de Salud junto a la Asociación Española Contra el Cáncer ha iniciado este martes una campaña basada en el protocolo de actuación diseñado por 'Soludable' siendo esta la primera campaña institucional de la AECC junto a la conserjería. Según el observatorio de la AECC solo en la provincia de Málaga se diagnosticaron 900 casos de cáncer de piel en el año 2022 y esta misma representa la segunda tasa más alta de mortalidad por melanoma.

A la carpa que se encuentra en la playa de la Malagueta ha acudido Magdalena de Troya, jefa del servicio de dermatología del hospital Costa del Sol y directora del proyecto de prevención de la salud y del cáncer de piel en Andalucía que ha destacado que el cáncer de piel es una enfermedad que está creciendo a un ritmo trepidante, creciendo por encima de otro tipo de neoplasia maligna. También ha aclarado que uno de cada tres cáncer que se diagnostican en el mundo son de piel y además que una de cada seis personas van a desarrollar una modalidad de cáncer de piel. Además de acudir también Joaquín Morales, presidente de Málaga y representante andaluz de la asociación; Alfredo Herrera, vicepresidente de la Asociación en Málaga y Carlos Bautista, delegado territorial de Salud y Consumo.

La campaña que se desarrollará en ocho puntos estratégicos de toda Andalucía siendo en Málaga en la playa de la Malagueta para sensibilizar a los bañistas los riesgos que tiene la exposición a los rayos ultravioleta y lo peligroso que puede ser llegar a tener una quemadura sola. Está formada por un equipo de profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, integrado por médicos especialistas en Dermatología y enfermeras o técnicos auxiliares, junto al voluntariado de la AECC que estarán realizando chequeos cutáneos y consejo sanitario personalizado en las carpas instaladas en cada ciudad.

El comienzo de esta ha despertado gran interés en la capital malagueña en la que a lo largo de esta mañana han atendido a unas 80 personas entre las que se han detectado algunas lesiones como: tres nevus atípicos, un carcinoma basocelular y cinco queratosis actínicas en cuero cabelludo. Entre las razones de este aumento ha aclarado de Troya que están la cultura del bronceado, la exposición solar que tiene la población sin las medidas adecuadas de foto protección. "Nuestra misión hoy es informar de manera adecuada más allá del uso de las cremas", ha aclarado De Troya.

La importancia de la prevención

Por su parte, Joaquín Morales ha destacado que si las personas no acuden a los médicos pues esta es una manera de llegar a los pacientes. "Estamos acercándonos allí donde los pacientes no suelen acudir al médico de manera regular. Los médicos vienen a ellas, vienen hoy a las playas, a las piscinas de Andalucía". Al mismo tiempo, Carlos Bautista, delegado territorial de salud y consumo de Málaga ha destacado que " no es un problema de verano ni del cambio climático". También, ha aclarado la importancia de tomar precauciones y que la población tome medidas y conciencia porque lo importante "no es diagnosticarlos sino una labor de prevención".

Entre estas medidas esta la de promover una técnica que salva vidas, autochequeo de la piel enseñando a todos los pacientes a reconocer los signos de alarma del cáncer de piel mediante unas reglas ABCDE de los lunares así impulsando el diagnóstico precoz. A de asimetría (una mitad del lunar no es igual a la otra); B de bordes irregulares (los bordes son desiguales, borrosos o poco definidos); C de color (la pigmentación no es uniforme y se observan cambios de color de una zona a otra del lunar); D de diámetro (el lunas cambia de tamaño y mide más de 6 milímetros) y E de evolución (el tamaño, la forma o el color del lunar cambian con el tiempo).

Además de enseñar sobre estas técnicas los que se acerquen podrán hacerse una revisión de lunaresgratuita con dermatoscopio realizada por los especialistas, que han registrado su historial de exposición solar y fotoprotección y, en su caso, las lesiones sospechosas en la piel. Para terminar la ruta, los voluntarios de la Asociación invitarán a los participantes a rellenar una encuesta de satisfacción.